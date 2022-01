Tijdelijk wijzigen van straatnaam Russische ambassade ‘geheel niet mogelijk’

Scootmobiel en auto in botsing op Meppelweg

De Andries Bickerweg op Scheveningen zal niet worden omgedoopt tot Navalnyweg. Dat laat het stadsbestuur weten na vragen van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. Die partij had de naamswijziging (tijdelijk) voorgesteld om steun uit te spreken naar gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny. De Russische ambassade is gevestigd aan de Andries Bickerweg.

‘Als stad van Vrede & Recht willen wij de Russische politiek duidelijk maken dat het geen pas geeft om tegenstanders op te sluiten’, zei fractievoorzitter Richard de Mos over het voorstel tot de naamswijziging.

Het stadsbestuur schrijft in haar antwoorden dat ze ‘het belang van de democratie en het vrije woord’ onderschrijft, maar vindt de naamswijziging geen goede manier om dat te verdedigen. Het veranderen van een straatnaam gebeurt alleen ‘indien er sprake is van uiterste noodzaak in het kader van vindbaarheid en veiligheid, vanwege de gevolgen die een dergelijke wijziging met zich meebrengt’.

Daarnaast moet er ook op administratief gebied veel gebeuren voor een naamswijziging, zo moeten ‘alle objecten met een huisnummer’ dan ook officieel verhuisd worden. Dat kan ook weer bezwaren opleveren. ‘Gezien de ingrijpende aard van een straatnaamwijziging, behoort een tijdelijke straatnaamwijziging in zijn geheel niet tot de mogelijkheden.’ Tevens is het niet mogelijk de straat te hernoemen naar Navalny, omdat een persoon ‘niet bij leven vernoemd kan worden’.

Beeld: Google Maps

