De laatste week van 85 jaar Bakkerij Borsboom in de Vruchtenbuurt: ‘Corona werd ons te veel’

Na bijna 85 jaar trouwe dienst te hebben gedaan aan de Sterappelstraat, sluit Bakkerij Borsboom definitief de deuren. Door de coronacrisis zakte de zaak steeds verder af en eigenaar Mark Langeree kwam er niet meer onderuit. ‘Het werd gewoon te veel’, zegt hij in Bob Staat Op.

Taart, vers belegde broodjes en Mark’s persoonlijke favoriet: de moorkop. Nog een paar dagen vliegt het allemaal over de toonbank, maar na deze week zal Mark voor de laatste keer de deur op slot doen. ‘Door corona is de omzet drastisch gedaald en heb ik personeel moeten ontslaan. Het vooruitzicht is slecht, waardoor ik de beslissing heb moeten maken de deuren te sluiten. Het is jammer, maar het is niet anders’, liet hij begin december op de website van Borsboom weten.

Rust

De afgelopen jaren merkte Mark een fikse daling in het aantal en grootte van de bestellingen. ‘Normaal leverden we bijvoorbeeld taarten voor dertig tot veertig man, nu voor maar acht. We hebben tijdens de crisis wel hulp gehad van de overheid, maar we kunnen de kosten gewoon niet meer dekken. Als die gelijk blijven, maar je omzet blijft dalen, moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken.’

Inmiddels lijkt hij rust te hebben gevonden in het grote besluit. ‘Het voelt gelaten. Je doet je werk en je sluit af, meer kan je niet doen.’

Of hij met opgeheven hoofd vertrekt? ‘Zeker! We hebben gelukkig geen schulden, dus we kunnen het goed afsluiten. Nu gaan we gewoon weer kijken naar wat anders.’

Foto’s: Richard Mulder