Songtekst van Bolland & Bolland komt op gevel in Zeeheldenkwartier

Na muurteksten van artiesten als The Motions, Harrie Jekkers en Kees van Kooten is er binnenkort ook een tekst van het Haagse duo Bolland & Bolland op een gevel aan de Veenkade in het Zeeheldenkwartier te vinden. Als eerbetoon aan de broers Rob & Ferdi Bolland wordt daar volgende week vrijdag een plaquette onthuld waarop een deel van de tekst is te lezen van hun meest recente nummer ‘Misschien huil ik niet hard genoeg’.

‘We zijn vereerd met dit fraaie eerbetoon van onze stad Den Haag. Hier liggen onze roots’, zeggen de broers over het aanstaande eerbetoon. ‘Uit de duizenden songs die we geschreven hebben in die 50 jaar is voor deze Bolland & Bolland-plaquette gekozen voor de songtekst van de allerlaatste song samen, de reunion & farewell single’.

You’re in the army now

Bolland & Bolland zijn vooral bekend van hun internationale hits zoals ‘Rock me Amadeus’ (Falco) en ‘You’re in the army now’ (de cover van Status Quo werd een monsterhit). De broers waren samen ruim vijftig jaar actie als artiesten, schrijvers van nummers en producers. In hun carrière hebben ze wereldwijd meer dan 67 miljoen platen verkocht, ontvingen ze vijf maal de Exportprijs en meer dan 150 gouden en platina platen.

In augustus van 2020 werd bekend dat Rob ongeneeslijk ziek is. Samen met zijn broer Ferdi maakte hij de reünie- en afscheidssingle waarvan een deel straks op de gevel aan de Veenkade zal prijken.

De hommage is een initiatief van Henk Augustijn, de kunstenaar die verantwoordelijk is voor meerdere muurteksten in de stad. De plaquette zal vrijdag 4 februari worden onthuld door wethouder Robert van Asten (D66).

