Ook politiek wil Den Haag FM als lokale omroep voor komende vijf jaar

Den Haag FM mag ook de komende vijf jaar de stadsomroep blijven. In de gemeenteraadscommissie bleek woensdagavond een meerderheid voor de verlenging van de licentie. Eerder maakte het college van burgemeester en wethouders al de keuze voor Den Haag FM.

Den Haag FM en een nieuwe partij, Omroep Den Haag, waren beide in de race voor de licentie voor de komende vijf jaar. Den Haag FM functioneert al ruim tien jaar als stadsomroep, maar de nieuwe omroep wilde die functie graag overnemen. De partijen gingen met elkaar in gesprek om te kijken naar een mogelijke samenwerking, maar dat bleek niet mogelijk. Op basis van een adviesrapport stelde het college voor om Den Haag FM opnieuw aan te wijzen als lokale omroep .

Verschillende partijen in de gemeenteraadscommissie vonden het jammer dat de samenwerking niet was gelukt, maar vrijwel alle fracties snapten vervolgens de keuze die het college had gemaakt.

100% Haags

Den Haag FM maakte anderhalf jaar geleden een koerswijziging naar meer online berichtgeving op de website, app en sociale mediakanalen, zoals Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn en Twitter. Vanwege dit besluit is er minder budget beschikbaar voor radio- en tv-uitzendingen. Tijdens de start van de coronaperiode is door de omroep besloten om de nieuwsvoorziening op de radio enigszins op peil te houden, door één radioprogramma van Omroep West ook op Den Haag FM uit te zenden. De politiek toonde zich kritisch: de omroep had hiermee haar slogan ‘100% Haags’ niet geheel waargemaakt. Ook hoopt de politiek dat de omroep ‘meer de wijken ingaat’.

De andere partij, Omroep Den Haag, wilde vooral meer tv- en radioprogramma’s maken. Maar volgens het college was het maar de vraag of ‘de ambitie realistisch is met het beschikbare budget’. Daarnaast ontbraken er plannen voor een concrete samenwerking met andere omroepen en lokale mediamakers. De raadscommissie was blij dat er zich überhaupt een andere partij aandiende voor de licentie, omdat dit niet eerder voorkwam. De politiek waardeerde dan ook het nieuwe initiatief, maar schaarde zich achter Den Haag FM, omdat die omroep zich ‘in de afgelopen jaren al heeft bewezen’.

Ruime meerderheid

Na afloop van het commissiedebat sprak de Haagse Stadspartij, VVD, PVV, PvdA, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en D66 hun steun uit voor het voorstel om Den Haag FM aan te wijzen als lokale omroep. Alleen SP en CDA twijfelen nog.

Partij voor de Dieren, Islam Democraten, NIDA, Partij van de Eenheid en de twee eenmansfracties Groep Hoijnck van Papendrecht en Groep Roopram waren tijdens het debat afwezig. Daarmee is er een ruime meerderheid voor het voorstel.

Enthousiasme

‘Het bestuur van Omroep Den Haag feliciteert Den Haag FM met de voorkeur die de gemeenteraad heeft uitgesproken’, zegt voorzitter Jos Heymans. ‘We hebben de afgelopen maanden veel ideeën en inzichten met elkaar gedeeld en hopen dat die de programmering van de stadsomroep ten goede komen. Vooral het enthousiasme dat wij voor ons initiatief vanuit de wijken hebben ondervonden, mag niet verloren gaan. Dat geldt ook voor de diversiteit in de programmering, een van onze speerpunten. Wij dragen onze kennis en contacten hiervoor graag over aan de stadsomroep’, aldus Heymans.

Den Haag FM is blij met de aanstaande verlenging van de licentie. Journalistiek leider Ivar Lingen bedankt Omroep Den Haag voor haar inzet. ‘Dit proces is voor ons ook waardevol geweest, omdat het ervoor heeft gezorgd dat we beter in de spiegel hebben gekeken naar ons functioneren’, zegt Lingen. ‘De adviezen en ideeën vanuit de gemeenteraadscommissie, het college en Omroep Den Haag nemen we natuurlijk graag ter harte. Tegelijkertijd is er vanuit veel partijen waardering uitgesproken voor de koers die Den Haag FM op dit moment vaart. Daarom gaan we vol goede moed verder met ons journalistieke werk, het ontwikkelen van een nieuwe website en app en het uitbreiden van onze programmering op radio en televisie.’

Commissariaat voor de Media

Bij de komende gemeenteraadsvergadering op 10 februari zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen. Uiteindelijk beslist het Commissariaat voor de Media over de verlenging van de licentie voor de komende vijf jaar. Op 26 februari loopt de huidige licentieperiode officieel af.