Shampoo, maandverband en deo: Kessler Stichting zamelt producten in voor dakloze vrouwen

Shampoo, tandpasta, tampons of een haarborstel. De Kessler Stichting zamelt dit jaar voor Haagse Vrouwendag weer allerlei verzorgingsproducten in voor dak- en thuislozen. ‘Het is een stukje waardigheid, we gunnen mensen dat’, zegt Djadi Loose van de stichting in Bob Staat Op.

Het is dit jaar de vijftiende keer dat de Haagse Vrouwendag georganiseerd wordt. Vanwege corona kan dat helaas niet zoals vroeger. ‘We organiseerden altijd een hele dag met gratis kappers, visagisten, een manicure. Ze mochten ook gratis kleding uitzoeken. Ze werden echt in het zonnetje gezet. Je ziet vrouwen binnenkomen met ingetrokken schouders, maar ze lopen met opgeheven hoofd naar buiten.’

Maar door corona kan dat weer niet doorgaan. Daarom worden er verzorgingsproducten ingezameld. ‘Vaak zie je dat ze nul geld hebben voor shampoo, maandverband, tampons of een tandenborstel.’ Maar ook oude sieraden zijn welkom. ‘Zodat ze echt een full package hebben.’

Internationale Vrouwendag

Vorig jaar zamelde de Kessler Stichting zo’n 16.000 producten in. Daarmee konden ze 600 vrouwen blij maken. Er was zelfs zoveel ingezameld dat er ook nog kratten met producten naar de opvanglocaties gingen. ‘Het is mooi om te zien dat veel mensen de vrouwen een hard onder de riem steken.’

De tassen worden op 8 maart, op Internationale Vrouwendag, uitgedeeld. Je kan tot 14 februari producten inleveren op verschillende locaties in Den Haag. De stichting ontvangt graag alleen onaangebroken producten.

Made in Moerwijk, Westhovenplein 46

Stichting Make It Art Worthy, Noordwal 18

Kessler Stichting Zamenhof, Zamenhofstraat 6

Kessler Stichting, De la Reyweg 530

Pakkie Deftig, Zamenhofstraat 36

Limor, Papyruspad 1, Rijswijk