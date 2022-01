Spuigasten: wethouder Robert van Asten over pollers, parkeergarage Apeldoornselaan en cultuursector

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag wethouder Robert van Asten (D66) te gast.

Steeds meer Nederlandse gemeenten proberen auto’s te weren uit hun binnensteden. In Den Haag pakte het stadsbestuur dat anderhalf jaar geleden wel heel drastisch aan, door de Schilderswijk af te sluiten voor het verkeer vanaf de snelweg. Ondanks langdurig verzet van de bewoners en politiek, heeft de gemeente besloten de omstreden pollers te laten staan. Hoe kijkt de verkeerswethouder terug op de invoering van de pollers aan de Escamplaan en de Hoefkade?

De volautomatische autoberging onder de Apeldoornselaan kan toch open blijven. Het stadsbestuur doet een aanvraag voor een investeringskrediet van 4,6 miljoen euro en daarnaast kunnen de jaarlijkse kapitaallasten van 376.000 euro worden betaald uit een bestaand potje. Van Asten legt uit hoe hij tot deze oplossing is gekomen.

Naar de film gaan of een voorstelling bezoeken: dankzij de versoepelingen van het kabinet is het sinds deze week weer mogelijk. In ieder geval tot 22.00 uur. Maar over de versoepelingen die nu zijn doorgevoerd is niet iedereen in de cultuursector even tevreden. Voorstellingen duren soms immers langer dan tot klokslag tien uur. Van Asten, die ook wethouder van cultuur is, geeft in Spuigasten zijn visie op deze beslissing van het kabinet.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of de stream op denhaagfm.nl.