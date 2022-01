Twee Hagenaars opgepakt voor schieten vanuit een auto

Twee Hagenaars (23 en 20) zijn woensdagavond opgepakt in Schipluiden. Ze worden verdacht van het schieten vanuit een auto. Er raakte niemand gewond. De politie zoekt getuigen.

Op de parkeerplaats van de Kasteellaan stonden rond 20.45 uur wat jongeren toen er ineens een auto kwam aanrijden. De inzittenden spraken de jongeren aan en schoten met een vuurwapen in de lucht en in de bosjes. De verdachten gingen er daarna vandoor.

Even later werden de twee aangehouden op de Keenenburgweg. In de auto vonden agenten een vuurwapen. Uit onderzoek moet nog blijken of het om een echt wapen gaat. Bij een huiszoeking in de woningen van de Haagse verdachten werden een luchtdrukpistool, munitie en verdovende middelen gevonden. De twee mannen zitten nog vast.

De politie zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben op de Kasteellaan.