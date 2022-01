Verkeersregelaars bij poller Escamplaan kunnen over een maand weg

De verkeersregelaars bij de poller aan de Escamplaan, blijven nog ongeveer een maand staan. Die tijd heeft de gemeente nog nodig om de situatie ter plekke zo in te richten dat het aantal ongelukken drastisch afneemt.

Dat zei de wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) donderdag tijdens een debat over de beweegbare paal bij het HagaZiekenhuis, schrijft mediapartner Omroep West . Dat debat was aangevraagd door raadslid Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag. Hij wees erop dat de poller inmiddels goed is ‘voor de vernietiging van dertig auto’s’ en dat de gemeente al 3,5 ton kwijt is aan het inzetten van verkeersregelaars ter plekke. Hij wilde ook weten hoe lang het nodig dat de verkeersregelaars er staan.

Volgens de wethouder is de poller inmiddels voorzien van een ‘fluorescerende kap’ die ervoor moet zorgen dat hij beter zichtbaar is. Daarnaast wordt de Escamplaan ter plaatse nog anders ingericht. Zo komen er meer borden, waarschuwingslichten en waarschuwingen op het wegdek. Van Asten: ‘We gaan er alles aan doen om de intentiewaarde nog meer te verhogen.’

Klus over een maand klaar

Mede omdat de aannemers het op dit moment erg druk hebben, kost dat nog wel enige tijd. De wethouder hoopt dat de klus over ongeveer een maand is afgerond.

Dat wil niet zeggen dat Van Asten dan ook een garantie geeft dat er nooit meer ongelukken gebeuren. Want zelfs het inzetten van de verkeersregelaars kon niet verhinderen dat er toch nog auto’s op de poller knalden . De wethouder: ‘Je vraagt je wel af waar mensen mee bezig zijn op de weg. En je ziet ook in het nieuws wel eens berichten over ongelukken waarbij je je afvraagt hoe ze in hemelsnaam hebben kunnen gebeuren. Maar we hebben toch goede hoop dat het dan stopt.’

Camera’s in plaats van poller

In de politiek gaan ook stemmen op om de poller weg te halen en camera’s neer te zetten. De gemeente gaat onderzoeken of dat mogelijk is, beloofde Van Asten. Nog in de eerste helft van dit jaar moet duidelijk worden wat die operatie gaat kosten. Dan kan de gemeenteraad daarover een beslissing gaan nemen.