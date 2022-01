Dankzij renovatie Utrechtsebaan wordt Rotterdamsebaan eindelijk wat vaker gebruikt

Waar het op de Rotterdamsebaan voorheen vaak relatief rustig was, wordt die nu noodgedwongen steeds meer gebruikt. Vanwege de renovatie van de Utrechtsebaan rijden meer automobilisten via de Victory Boogie Woogietunnel de stad uit. Ook de stad in wordt de weg nu vaker gebruikt, dat laat de gemeente weten.

Ruim 40 procent van alle automobilisten gaat nu de stad uit via de Rotterdamsebaan. Opvallend is ook dat veel automobilisten nu ook via de Rotterdamsebaan de stad in rijden. Vooral tijdens de avondspits liep het aantal voertuigen op tot ruim 3500 per uur, een stijging van 5 procent, aldus de gemeente.

De ANWB ziet op de Rotterdamsebaan echter nog geen files. ‘Dat die heel massaal wordt gebruikt verwachten we niet. Het is niet zo dat iedereen de tunnel neemt’, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB.

Rotterdamsebaan moet zich bewijzen

De Rotterdamsebaan werd in februari 2021 geopend . Na jaren van discussie werd in 2014 begonnen met de aanleg van de weg. De kosten bedroegen 645 miljoen euro. Dat bedrag werd onder meer betaald door het Rijk, de metropoolregio en Den Haag.

Het duurt volgens Broekhuis meestal even voordat mensen een andere route kennen. ‘De Rotterdamsebaan moet zich gaan bewijzen. De weg is vooral voor mensen die wonen en werken op de Binckhorst een zegen en voor de spreiding van het verkeer is die een aanwinst.’

Druk op N14

Volgens de gemeente is de omleiding via de Rotterdamsebaan ook een stuk sneller dan andere routes. ‘Het verkeer dat in de eerste week tijdens de spits gebruikmaakte van Victory Boogie Woogietunnel deed er gemiddeld korter over dan het verkeer dat via de N14 en N44 reed.’

Vooral op de N14 is het behoorlijk druk, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB. ‘De N14 krijgt dagelijks veel verkeer te verwerken. Dat hadden we ook wel verwacht.’