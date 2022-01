Haagse Invloeden: politicoloog Hans Vollaard en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt

Zaterdag te gast in Haagse Invloeden: politicoloog Hans Vollaard over het functioneren van gemeenten en provincies, en de relatie tussen lokale overheden met het rijk. En Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt over de nieuwe details over de omstreden overstap van oud bewindspersoon Cora van Nieuwenhuizen (VVD) naar Energie Nederland.

Met politicoloog en universitair hoofddocent Hans Vollaard bespreekt presentator Ruben van Twillert de huidige staat van onze lokale overheden (gemeenten en provincies). Hoe staan zij ervoor, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar en de Provinciale Statenverkiezingen in 2023? Welke ontwikkelingen ziet Vollaard in de afgelopen decennia? Wat betekent de toename in decentralisatie van grote opgaven voor gemeenten, en de verhouding tussen gemeenten, provincie en het rijk? Het wordt uitgebreid besproken. Vollaard is ook hoofddocent Europese politiek en dus gaat het ook kort over het oplopend conflict met Rusland aan de grens van Oekraïne en hoe de Europese Unie hierop acteert.

Met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wordt in Haagse Invloeden de lobby-overstap besproken van oud bewindspersoon Cora van Nieuwenhuizen (VVD) afgelopen zomer. Deze week berichtte de Volkskrant dat van Nieuwenhuizen wilde aanblijven als demissionair minister terwijl ze haar nieuwe baan als lobbyist al had aanvaard. Premier Mark Rutte vond dit in eerste instantie goed, maar bedacht zich op het laatste moment. Toch is van Nieuwenhuizen, met instemming van de demissionair premier destijds, wel betrokken geweest bij begrotingsonderhandelingen op inhoudsgebieden waarin ze zich nu met haar nieuwe baan als lobbyist ook in bevindt. Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Laurens Dassen (Volt) hebben op vrijdag 28 januari 2022 Kamervragen gesteld aan de minister van binnenlandse zaken en willen opheldering over o.a. de rol van de premier hierin, of er sprake is geweest van belangenverstrengeling en welke afspraken er zijn gemaakt in de periode nadat bekend was dat van Nieuwenhuizen lobbyist zou worden voor Energie Nederland. Pieter Omtzigt legt in Haagse Invloeden uit waarom het belangrijk is dat hier opheldering over wordt gegeven.

