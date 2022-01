Nog steeds vermiste poststukken in Benoordenhout: ‘Kans bestaat dat niet alles terecht komt’

Na bijna drie weken zonder post in het Benoordenhout, komt de bezorging langzaam weer op gang. Maar nog steeds mist Johan, die als bewoner aan de bel trok, meerdere poststukken. PostNL laat weten alles op alles te zetten, ‘maar ze geven ook aan dat het misschien toch niet bezorgd gaat worden’, zegt hij bij Haags Bakkie.

Een ‘externe partij’ van PostNL deed dienst in het Benoordenhout in de periode dat de bezorging stillag, tussen 27 december en 13 januari. PostNL heeft daar het werk inmiddels zelf weer overgenomen, maar van een deel van de vermiste post is nog steeds geen spoor. ‘Ik heb één brief van de Belastingdienst weten te achterhalen door veel te bellen en doorverbonden te worden, maar het is lastig’, zegt Johan.

PostNL gooide bij de gedupeerden een briefje in de bus en geeft aan met man en macht bezig te zijn om de missende poststukken alsnog te bezorgen. ‘Dat suggereert dat ze die post kennelijk ergens hebben, maar ze zeggen ook dat de kans bestaat dat het toch niet wordt bezorgd.’

Daar houdt Johan dan ook maar rekening mee. ‘De bezorging is nu weer op orde en zo’n zes poststukken zijn inmiddels boven water gekomen, maar ik mis er nog twaalf. Ik vraag me af of ze dan nu een andere wijk hebben moeten voorzien van zo’n ‘externe partij’ en of we niet kunnen wachten tot zoiets opnieuw gebeurt.’

In de brief aan de bewoners van het Benoordenhout biedt PostNL ‘oprechte excuses aan voor het feit dat de postbezorging niet was zoals u van ons mag verwachten.’ PostNL is in overleg met de externe partij tot de conclusie gekomen dat zij op dit moment niet in staat zijn de bezorging naar behoren uit te voeren. ‘Daarom heeft PostNL besloten de post in deze wijk weer zelf rond te brengen.’

Het bedrijf zegt alles op alles te zetten om de post alsnog te laten bezorgen, maar dat inderdaad kans bestaat dat niet alles uiteindelijk terecht komt. Een woordvoerder geeft aan dat PostNL momenteel geen weet heeft van de locatie van de missende post, ‘maar natuurlijk zijn we hard bezig om het nog boven water te krijgen. Voor de gedupeerden vinden we dit ontzettend vervelend.’

