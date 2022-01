Parkpop gaat dit jaar door: veertigste editie op Malieveld

Parkpop komt terug in 2022. Dat laat de organisatie vrijdag weten. Op zondag 12 juni vindt het grootste festival van Den Haag weer plaats, meldt mediapartner Omroep West. Dit keer wordt het evenement op het Malieveld gehouden.

Wie er op het Malieveld op komen treden, houdt de organisatie nog even geheim. Ducos Productions hoopt de line-up binnenkort te kunnen presenteren. Door het coronavirus ging het festival de afgelopen twee jaar niet door. Hierdoor wordt het de eerste editie na de aangekondigde verhuizing van het Zuiderpark naar het Malieveld.

De organisatie heeft voor een verhuizing van het gratis festival gekozen omdat het Malieveld beter bereikbaar is. Niet iedereen is voorstander van de verplaatsing van Parkpop. Volgens de Haagse politiek neemt de druk op het Malieveld alleen maar toe en is het goed om de culturele evenementen over de stad te spreiden.

Goed onderbouwd besluit

Directeur Guus Dutrieux was echter onverbiddelijk. ‘Wij denken dat we een zeer goed onderbouwd besluit hebben genomen’, liet hij in reactie op de protesten weten. Volgens hem is de verhuizing belangrijk voor het festival. ‘Dat hebben we niet zomaar besloten. Parkpop is nu niet echt gezond. We hebben behoefte aan een stap voorwaarts. Dat is echt nodig om het in de toekomst overeind te houden.’