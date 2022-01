Welke vogel zien we in Den Haag het meest? Doe dit weekend mee aan de Nationale Tuinvogeltelling

Utrechtsebaan komende drie weekenden helemaal dicht

De Utrechtsebaan is de komende drie weekenden helemaal dicht vanwege de grote renovatie. Twee weken geleden begon het monsterproject aan de weg.

In de weekenden van 28-31 januari, 4-7 februari en 11-14 februari is de Utrechtsebaan van vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur in beide richtingen afgesloten. Het weekend van 18-21 februari is een reserveweekend, mochten de werkzaamheden uitlopen.

De r?richting ‘stad in’ is open tot en met afrit 4. De r?richting ‘stad uit’ is open vanaf toerit 3.

Renovatie

De komende maanden wordt er gewerkt aan de Utrechtsebaan . Zo moet de vloer worden hersteld, worden de wanden waar nodig gerepareerd en komen er betonnen vangrails.

Eerst wordt er gewerkt aan de noordkant, dat is de rijbaan de stad in. De andere weghelft wordt tijdelijk gebruikt om de stad in te rijden. Wie de stad uit wil kan voorlopig helemaal niet via de Utrechtsebaan, dat verkeer wordt omgeleid via de Rotterdamsebaan.

