Welke vogel zien we in Den Haag het meest? Doe dit weekend mee aan de Nationale Tuinvogeltelling

Welke vogel komt er het meest voor in Den Haag? Om die vraag te kunnen beantwoorden is er dit weekend de Nationale Tuinvogeltelling. ‘Door vogels te tellen, komen we meer te weten hoe het gaat met de tuinvogels in ons land. En als er veel mensen in Den Haag meedoen krijgen we ook een beter beeld van het wel en wee van de tuinvogels in onze stad’, aldus stadsecoloog Martin van den Hoorn van gemeente Den Haag.

Vorig jaar werd bij de tuinvogeltelling de huismus het vaakst geregistreerd in Nederland, gevolgd door de koolmees. In onze stad werd de koolmees juist het vaakst gezien, de huismus eindigde op de tiende plek. Om te helpen om de vogels te herkennen heeft Vogelbescherming Nederland een overzicht gemaakt met de 25 meest voorkomende tuinvogels.

Het tellen van de vogels gebeurt op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari. Het is dan de bedoeling om één keer een half uur lang de vogels in jouw tuin of op jouw balkon te tellen en voor 31 januari 12.00 uur door te geven op mijntuinvogeltelling.nl. In Den Haag wordt er ook geteld op de stadsboerderijen.