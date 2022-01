Wie verdient er wat extra aandacht op Valentijnsdag? Gemeente zet jongeren in het zonnetje

De gemeente Den Haag zet jongeren in het zonnetje. Op Valentijnsdag gaat presentator Rudo Slappendel op bezoek bij jongeren uit de stad (18 tot en met 27 jaar) die extra aandacht verdienen. In een online programma is op 14 februari te zien hoe de jongeren in het zonnetje gezet worden.

De jongeren krijgen een kleine attentie, zoals een bos rozen, chocola of bloemen. De presentator gaat met de jongeren in gesprek om erachter te komen waarom zij speciale aandacht verdienen.

Iedereen kan een Haagse jongere voor deze actie aanmelden. Aanmelden kan eenvoudig via een sms’je of app’je via het nummer 06-30051000. Stuur een bericht of video en vertel daarin wie je wilt aanmelden waarom diegene extra aandacht verdient.