Hera brengt koude nacht door op het Malieveld in solidariteit met Afghanistan: ‘Mensen daar zijn genoodzaakt hun kinderen te verkopen’

‘Mensen zijn genoodzaakt hun organen of zelfs hun kinderen te verkopen.’ De situatie in Afghanistan is schrijnender dan veel mensen weten, zegt Hera Butt in Haags Bakkie. Het kandidaat-raadslid van GroenLinks overnacht zaterdag op het Malieveld om aandacht te vragen voor het land waar mensen ernstig lijden onder vrieskou en honger.

Slapen in de kou, met weinig tot geen levensmiddelen tot je beschikking: ‘Ik doe het maar voor één nacht, mét voorbereiding.’ Maar voor het grootste deel van de bevolking in Afghanistan is dit de dagelijkse realiteit, geeft Hera aan. ‘Het gaat om 98 procent van de bevolking waarvan we weten dat ze niet genoeg te eten hebben en 3,3 miljoen kinderen die lijden aan ondervoeding.’

Met het initiatief pleit ze voor een landelijke actie waarmee geld moet worden ingezameld om de bevolking van Afghanistan te helpen. ‘Denk aan een Giro 555. In Groot-Brittannië hebben ze het al gedaan en zo 33 miljoen euro ingezameld, waar de overheid nog eens 12 miljoen aan toe heeft gevoegd. Dat zouden we hier graag ook zien.’

Ook veteranen die hebben gediend in Afghanistan doen zaterdag mee met de actie. ‘En er komt een Afghaanse arts langs die ons vertelt hoe het er daaraantoe gaat. We willen gesprekken voeren binnen een soort van kampvuursetting. Iedereen is dan ook welkom om te praten of gewoon een kijkje te nemen.’

De actie vindt zaterdag plaats op het Malieveld, vanaf 20.00 uur.