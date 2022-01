Poller Escamplaan voor de 32e keer geraakt

De poller in de Escamplaan in Leyenburg is wederom het slachtoffer van een aanrijding. Voor de 32e keer is er een automobilist met het voertuig ertegenaan gereden.

De automobilist kwam zaterdagmiddag uit de richting van het ziekenhuis en reed richting de Leyweg. Ondanks de waarschuwingsborden en verkeersregelaars reed de bestuurder toch tegen de beweegbare paal, die in de volksmond ook wel ‘horrorpoller’ wordt genoemd.

Een paar uur eerder op de dag sprak verkeerswethouder Robert van Asten (D66) nog in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM over de nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat automobilisten beter gewaarschuwd worden. Zo hebben de pollers al fluoriserende kappen gekregen. ‘We gaan wat aan het wegdek doen, we gaan nog een flits bowl erbij zetten’, zei hij in het programma.