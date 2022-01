Wethouder wil ‘snelheidshufters’ aanpakken: veertig mobiele flitspalen door de hele stad

Op veertig plekken in de stad wil de gemeente mobiele flitspalen neerzetten. Het gaat onder andere om de Neherkade, Groen van Prinstererlaan, Lozerlaan, Van Alkemadelaan, Laan van Leidschenveen en de Vondelstraat. Verkeerswethouder Robert van Asten (D66) heeft dat verzoek bij het Openbaar Ministerie (OM) gedaan, zei hij in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Van Asten legde uit: ‘Er zijn op zo veel plekken in deze stad levensgevaarlijke punten, omdat automobilisten ‘lekker willen doorrijden’. ‘Lekker kunnen doorrijden’ staat gewoon gelijk aan ‘potentieel levensgevaarlijk’ in deze stad.’ De wethouder wil in elk geval ervoor zorgen dat ‘echte snelheidshufters, die zich niet eens aan 50 km per uur kunnen houden’ op de bon worden geslingerd. ‘Zodat de pakkans echt veel groter wordt en niemand meer denkt: ik weet waar die achttien flitspalen in Den Haag staan, voor de rest gooi ik lekker het gas erop.’

Verder wil hij snelheidsdisplays op andere hotspots neerzetten. Dit zijn schermen waarop je een duimpje omhoog te zien krijgt als je niet harder dan de toegestane snelheid rijdt en een duimpje omlaag als je te hard rijdt. Deze apparaten kunnen ook gegevens verzamelen: deze data kan vervolgens worden gebruikt om lasercontroles door de politie in te zetten.

‘Lawaaiflitsers’

Ruim anderhalf jaar geleden pleitte Van Asten ook al voor flitspalen. Toen zei hij nog dat hij minimaal tien ‘lawaaiflitsers’ wilde hebben. Van Asten wil daarmee het Rotterdamse voorbeeld volgen, waar het stadsbestuur en het OM samenwerken met een proef met deze flitsers . Deze flitsapparaten registreren voertuigen die met veel lawaai en hoge snelheid door een straat rijden.

Justitie reageerde tot nu toe nog niet zo happig op het voorstel van de wethouder. Het is daarom nog maar de vraag of het Openbaar Ministerie deze keer wel op de plannen ingaat.