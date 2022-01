ADO vergeet voor eigen publiek te scoren tegen De Graafschap

ADO Den Haag heeft een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Beide ploegen wisten niet te scoren. Al in de eerste helft zag ADO-trainer Ruud Brood zijn spelers Eljero Elia en Gregor Breinburg geblesseerd het veld verlaten.

Door: Omroep West

‘Oeh ah Elia’, galmde het na een klein halfuur van de tribunes. Na ruim drie maanden konden ADO-fans ‘hun cluppie’ weer aanmoedigen in het stadion. Toch was het toejuichen van linksbuiten Eljero Elia, die dit seizoen terugkeerde in de stad waar zijn profcarrière begon, niet omdat er iets te vieren viel.

Nadat de 34-jarige Elia minutenlang op de grond lag te kermen en naar zijn knie greep, verliet hij per brancard het veld. Een overtreding van De Graafschap-verdediger Jasper van Heertum betekende voor oud-international Elia het einde van de wedstrijd.

Doelpuntloze eerste helft

En hij was niet de enige Haagse speler die de eerste helft niet kon uitspelen. In een wedstrijd waarin het spel op en neer golfde moest ook steunpilaar Gregor Breinburg geblesseerd afhaken. Met invallers Ricardo Kishna en Tyrese Asante kwam ADO vlak voor rust wel bijna op voorsprong. ‘Superboer’ Hidde Jurjus kon maar ternauwernood voorkomen dat Samy Bourard de 1-0 raak zou schieten.

Bij ADO begon Hugo Wentges onder de lat. Als vervanger van Luuk Koopmans keek hij na iets meer dan twintig minuten de grootste kans van de wedstrijd naast. Oud-ADO-speler Giovanni Korte gaf de bal goed voor in de Haagse zestien, waarna Jeffry Fortes rakelings naast schoot.

Verheydt en Kishna gevaarlijk

Thomas Verheydt, die in de belangstelling staat van het Iraanse Persepolis FC, kreeg na een uur zijn eerste grote kans van de wedstrijd. Na meerdere voorzetten aan zijn neus voorbij te hebben zien vliegen, kreeg hij de bal van Kishna in de zestien van zijn tegenstander. Zijn rollertje richting het midden van het doel kon Jurjus niet verrassen.

ADO zette aan wat onder andere resulteerde in een kans voor smaakmaker Kishna. Na een behendige actie en combinatie met Sem Steijn, schoot hij rakelings langs de paal. Amper een paar minuten later vergat diezelfde Kishna de bal in het blauw-witte doel te knikken, waardoor de 0-0 op het scorebord staan. Ook het publiek begon steeds meer te voelen dat er iets te halen viel voor de thuisploeg.

ADO zet aan in Haags Kwartiertje

De Graafschap werd bij vlagen zoek gespeeld in het Haags Kwartiertje, maar ADO vergat te scoren. Bijna kopte Verheydt nog zijn negentiende competitietreffer tegen de touwen, maar zijn inzet miste kracht en richting. Ook een schot van Samy Bourard in de 85ste minuut vloog recht in de handen van doelman Jurjus.

Door dit doelpuntloze gelijkspel blijft ADO steken op de derde plaats van de ranglijst. Volgende week zondag neemt ADO het op tegen de nummer veertien: FC Den Bosch. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt in het Cars Jeans Stadion.

Scoreverloop ADO Den Haag – De Graafschap: 0-0 (0-0)

ADO Den Haag: Wentges; Amofa, Kemper (80. M. Mulder), Matthys; Klas, Breinburg (40. Asante), Bourard, Steijn; Catic (80. Severina), Verheydt, Elia (30. Kishna)

De Graafschap: Jurjus; Lelieveld, Van Heertum, Van de Pavert, Baas; Fortes, Korte, Acheffay (46. Konings); Opoku (74. Lieftink), Schuurman, Hendriks (60. Haen)

Scheidsrechter: Marc Nagtegaal

Gele kaart: Matthys (ADO Den Haag), Lelieveld (De Graafschap)

Rode kaart: –