Jongerenorganisatie Click bestaat tien jaar: ‘Het is echt een thuishaven voor jongeren’

Wat begon als een schoolopdracht op het ROC Mondriaan groeide uit tot een organisatie door en voor jongeren. Stichting Click Jongeren bestaat nu tien jaar. ‘Het is echt een thuishaven voor jongeren’, vertelt coördinator Sherwin Blijdt bij Haags Bakkie.

Zes mbo-studenten bedachten het idee voor Click voor een opdracht op school. ‘De casus was, kom met een idee om vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen’, legt bestuurslid Rudy van der Beek uit. De winnende groep kreeg subsidie en dat was het begin van de stichting. ‘We helpen al tien jaar jongeren.’

Click werkt nog steeds nauw samen met het ROC Mondriaan. ‘We kennen de school goed en de docenten, want we zijn oud-studenten. We weten dat ze bij docent A en B de lessen skippen, dat hebben sommigen van ons ook gedaan. We snappen waar het vandaan komt.’

Veilige plek

Dat de jongerenwerkers er zelf op school zaten maakt het voor leerlingen laagdrempelig om langs te komen. ‘Ze voelen zich veiliger om hun verhaal te doen.’

De jongeren zijn dan ook altijd welkom bij de Click Corner. Ze kunnen er huiswerk maken maar er worden ook evenementen georganiseerd zoals een film- of gameavond. ‘Het is een veilige plek waar ze zich kunnen uiten en elkaar ontmoeten’, aldus Sherwin. Dat is vooral in deze coronaperiode belangrijk. ‘Ze kunnen altijd bij ons terecht.’

Van hulp bij stufi tot filmavond

Geen vraag is te gek. ‘Denk aan allerlei vormen waar studenten hulp bij nodig hebben. Ze zijn tussen de 16 en 19 jaar, dat is een brede leefwereld. Sommigen lopen tegen burgerzaken aan, ze zoeken een huis of moeten studiefinanciering aanvragen’, legt jongerenwerker Jimmy Hardin uit. Maar daarnaast hebben de jongerenwerkers ook een zorgplicht en verwijzen ze jongeren door als dat nodig is.

Naast praktische hulp is Click ook een plek waar jongeren hun creativiteit kwijt kunnen. ‘Zoals het opzetten van een lounge, een muziekstudio bouwen op school of een podcast maken. Jongeren willen zich ontwikkelen naast hun school.’ Dat vindt Jimmy ook zo mooi aan zijn werk. ‘Zeker met corona, je ziet jongeren die hun identiteit verloren, want ze konden er niet aan werken. En de eenzaamheid is toegenomen. Ze zijn op zoek naar een toevluchtsoord, een locatie waar ze samen zijn en contacten op doen.’