Kansengelijkheid ‘actueler dan ooit’ in nieuwe onderwijsplannen gemeente

Het bevorderen van kansengelijkheid onder leerlingen is een voornaamst speerpunt in de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026, waarin de gemeente haar plannen voor het onderwijs presenteert. Onder meer de aanpak van het lerarentekort moet hieraan gaan bijdragen.

Door de coronacrisis hebben leerlingen vertragingen opgelopen, is de kloof tussen leerlingen met en zonder achterstanden alleen maar groter geworden en is de druk op leraren toegenomen, geeft de gemeente aan. Het lerarentekort bedraagt in Den Haag gemiddeld 16 procent. ‘Het vak van leraar moet aantrekkelijker’, zegt wethouder Onderwijs Hilbert Bredemeijer.

Lerarenopleiding

‘Als gemeente doen we wat lokaal we kunnen’, aldus Bredemeijer. ‘We zetten het beschikbare geld zo in dat het terecht komt bij de scholen die het het hardste nodig hebben. Met de campagne Word Leraar in Den Haag trekken we meer leraren naar de stad. We werken samen met de Universiteit Leiden hard aan een universitaire lerarenopleiding, bedoeld voor vwo-scholieren die op universitair niveau zich willen laten opleiden tot docent voor de klas in de grote stad.’ De wethouder roept mensen met interesse in het onderwijs op om op de campagnesite te kijken en zich te laten inspireren door de influencers. ‘Het is echt een gaaf vak!’

Samenwerking

‘In goed overleg tussen gemeente en de partners in de stad is een ambitieuze agenda opgesteld voor de komende jaren’, zegt Wiely Hendricks, voorzitter van de raad van bestuur van De Haagse Scholen. ‘Een agenda met aandacht voor de belangrijke thema’s in Den Haag, de aanpak van het lerarentekort en de zorg voor kinderen in een kwetsbare positie.’ Dit moet uitgevoerd worden door een hechte samenwerking tussen scholen, besturen, de gemeente en partners in de sectoren sport, cultuur, welzijn, zorg en kinderopvang.

Studenten voor Educatie

Het project Studenten voor Educatie is één van de concrete manieren waarop de gemeente het lerarentekort wil terugdringen. Daarbij worden studenten door de gemeente begeleid en gematcht met basisscholen die ondersteuning in de klas zoeken. Zo verdienen ze bij en verlichten ze de werkdruk van leerkrachten. ‘En minstens zo belangrijk, leerlingen krijgen extra ondersteuning en begeleiding en daarmee werken we aan het terugdringen van achterstanden’, aldus de gemeente.

Foto: Sebastiaan Nederhoed / Gemeente Den Haag