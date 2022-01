Mara sluit na 52 jaar haar winkel De Tabacotiek: ‘Ik was op slag verliefd op Loosduinen’

Marcel Verreck: ‘Mondkapje dragen in Megastores is net als ’s nachts voor rood stoplicht wachten’

Na 52 jaar doet Mara Hesselveld (70) de deur definitief dicht van haar winkel De Tabacotiek in Loosduinen. ‘Ik was op slag verliefd op Loosduinen en op de winkel.’

Voordat Mara naar Den Haag verhuisde had ze een winkel in Amsterdam. Ze rolde toevallig in het vak. Zij en haar man zochten een huis, maar dat ging niet zo makkelijk. Tot ze tegen een tabakswinkel met woning aanliepen die ze konden overnemen. Na de tabakswinkel kregen ze een winkel waar ze ook tijdschriften verkochten. ‘Ik lees veel dus ik was meteen verkocht’

Uiteindelijk verhuisden ze naar Den Haag waar ze de tabakszaak aan de Loosduinse Hoofdstraat konden kopen. Ze was op slag verliefd op de wijk. ‘Loosduinen was nog heel kleinschalig. Er was hier heel veel ruimte, vlak bij het bos, bij het strand en de stad. En de mensen waren heel vriendelijk. Wat wil je nog meer?’

3000 soorten tijdschriften

De Tabacotiek verkocht pijptabak, ‘dat was niet overal meer verkrijgbaar’ en had een gigantisch aanbod aan tijdschriften. ‘We hadden 3.000 titels.’ Dan moet je denken aan tijdschriften over wonen, muziek, sport of modelbouw voor schepen, vliegtuigen, molens. ‘Alleen nooit tijdschriften over biljarten of darten, daar is nooit een tijdschrift van in de losse verkoop gegaan.’

Het was voor Mara bijna een sport om alle beschikbare tijdschriften van Nederland te verkopen. ‘Mensen kwamen ook van verder weg.’ En er kwamen veel toeristen. Want buitenlandse bladen had ze ook. Door de camping bij Ockenburgh kwamen er Fransen, Duitsers en Britten bij Mara in de winkel hun krantje halen. ‘Dat vonden wij leuk, om met mensen van buiten af te communiceren.’

Heerlijk om te stoppen, maar ook een beetje eng

Dat is ook wat ze het meest gaat missen, het contact met de mensen. Want je bouwt een band op als je al zolang een winkel hebt. ‘Maar ik woon vlakbij, dus ik zie de klanten bij het boodschappen doen nog wel. De gesprekken zullen wel blijven.’

Stoppen met de winkel voelt dubbel. ‘Het is een beetje eng, omdat je nooit anders hebt gekend. maar het is ook wel een heerlijk idee, want er is meer in het leven dan werken.’ Zo kan ze nu meer tijd besteden aan haar 93-jarige moeder. ‘Ik heb altijd zes dagen per week gewerkt, dus ik verheug me erop dat ik meer tijd met haar kan doorbrengen.’ En er liggen nog veel boeken op haar te wachten. ‘Ik heb al een hele stapel nieuwe thrillers.’

De winkel is inmiddels een paar weken dicht. Mara is nu nog van alles aan het opruimen en dan komt er uiteindelijk een andere winkel in. Wat dat gaat worden is nog niet duidelijk.

Foto’s: Richard Mulder