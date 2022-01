Marcel Verreck: ‘Mondkapje dragen in Megastores is net als ’s nachts voor rood stoplicht wachten’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over het coronavirus.

‘Maar afgelopen woensdag, toen we weer mochten, ben ik meteen wezen lunchen én dineren en vrijdag heb ik zelfs een bezoek gebracht aan de Megastores. Om het een en ander aan te schaffen, jazeker, maar ook om me nog even koesteren in de rust en stilte, die zo doen denken aan die weldadige lockdown-periodes. Een mondkapje in de Megastores dragen is een beetje hetzelfde als midden in de nacht voor een rood stoplicht staan te wachten’, aldus de columnist.