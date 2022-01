Poëzieweek en Jonge Stadsdichters in Het Woordenrijk

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM met verhalen, gedichten en gesprekken met Haagse schrijvers.

In het Woordenrijk is altijd ruimte voor gedichten, zeker nu het poëzieweek is. We spreken met Malou Osendarp van Huis van Gedichten over het Jonge Stadsdichter-Collectief dat afgelopen donderdag is aangesteld en over een scholierendichtwedstrijd. Tevens horen we een voordracht van één van de nieuwe stadsdichters, Nachoua Douayry en leest wethouder Robert van Asten een gedicht van de vorige stadsdichter Harry Zevenbergen (tevens oprichter van Het Woordenrijk).

Het Gedicht van de Week is van Geraldina Metselaar en dichter Edwin Fagel bespreekt ‘Virgula’, de bundel van Sasja Janssens die net de Awater Poëzieprijs heeft gewonnen. Tussendoor hoor je muziek en er is zelfs alweer iets dat lijkt op een literaire agenda vanwege het voorzichtig her-openen van de cultuur.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren, werd in 2012 opgericht door Harry Zevenbergen en wordt nu gepresenteerd door Ricco van Nierop.