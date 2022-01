Reglementaire verliespartij The Hague Royals door storing scorebord

Eredivisie basketbal anno 2022, een storing aan het scorebord in de Haagse sportcampus zorgt voor een reglementaire 0-20 verliespartij voor de thuisclub. Daar klaarblijkelijk niemand bij de hekkensluiter van de competitie in staat bleek het uurwerk te repareren kon het publiek onverrichte zaken huiswaarts keren.

Het duel in de BNXT League tussen The Hague Royals en Landstede Hammers is zaterdagavond op het laatste moment afgelast. Na bijna twee jaar corona leed was het eindelijk zover, publiek op de tribunes bij een thuiswedstrijd van The Hague Royals.

Met slechts één keer winst in de reguliere competitie was het dit keer een weigerend scorebord dat roet in het Haagse eten deponeerde.

Met het schaamrood op de kaken kon voorzitter Mart Waterval niets anders doen dan de toeschouwers toespreken “door technische problemen werkt het scorebord en de schotklok niet en dus kunnen we niet spelen. Uh ja sorry dat is het enige wat ik kan zeggen” zo stamelde hij. Waarna een schamper applausje volgde en de Zwolse formatie met een 0-20 overwinning de terugreis kon aanvangen. Terug in Zwolle bleek deze bizarre overwinning voor de Zwollenaren wel een plaats in de Elite Gold, de competitie met 5 Belgische en 5 Nederlandse teams die volgende maand begint.

The Hague Royals zullen genoegen moeten nemen met een plaats in de Elite Silver. En is het tussen hoop en vrees blijven zweven.

Foto: Frank van Leeuwen