Aanbieders van jeugdhulp mogen in Haaglanden niet meer te veel winst maken

Tien gemeenten in de regio Haaglanden stellen vanaf dit jaar grenzen aan de winsten van aanbieders van jeugdhulp. Den Haag is de eerste grote stad die dit doet en contractueel met aanbieders vastlegt.

‘Met de jeugdzorg zijn tientallen miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld gemoeid. Dat geld moet aan de kwaliteit van de zorg worden besteed’, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) namens de tien gemeenten.

Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer hebben nu allen de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 vastgesteld. Daarin wordt de winstgevendheid afgetopt tot een maximum van vijf procent, dit omdat de winst in de jeugdhulp mede gerealiseerd wordt met publiek geld en bovendien in een sector waar de steeds maar groeiende vraag getuigt van een beperkt ondernemersrisico. Wanneer er meer winst wordt gemaakt dan moet dat worden geïnvesteerd in de jeugdzorg.

‘De regiovisie geeft ons de komende jaren houvast bij het bepalen van onze koers. Onderdeel van die koers is nu dus ook het maximeren van de winsten van jeugdhulp-aanbieders. Zij moeten enig financieel rendement kunnen maken om gezond te blijven als organisatie. In ons land is winst op te vatten als een beloning voor ondernemerschap, bestaande uit creativiteit en inzet, en uit de bereidheid om economisch risico te nemen door eigen vermogen in een bedrijf te investeren. Een rendement tot 5% wordt algemeen nodig en aanvaardbaar geacht’, aldus Parbhudayal .

Er zijn 183 jeugdhulp-aanbieders gecontracteerd in de regio van de tien gemeenten. In 2020 bleken 26 aanbieders binnen de regio meer dan 5% rendement te hebben gerealiseerd; het bedrag boven de 5% was toen 1,6 miljoen euro.