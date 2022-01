Fietsers waaien weg en bomen vallen om, storm Corrie raast over Den Haag

Reglementaire verliespartij The Hague Royals door storing scorebord

DENK gaat bij verkiezingen voor stem van en voor ‘vergeten Hagenaars’

Meer in

‘Een hele grote groep Hagenaars wordt vergeten. Ze mogen hier wonen, maar worden niet meegenomen in de vertegenwoordiging’, zegt lijsttrekker Nur Icar van DENK Den Haag op de dag dat ze de campagne aftrapt. De partij hoopt de vergeten kiezer naar de stembus te krijgen en zich zo te verzekeren van een vijftal zetels.

Na te hebben geflyerd op de Haagse Markt is zaterdagmiddag zalencentrum Opera het toneel voor de aftrap van de campagne van DENK Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. Het is dezelfde locatie waar een andere partij, Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, haar campagne nog niet zo lang geleden heeft afgetrapt.

Nur Icar gaat zaterdagmiddag als lijsttrekker voorop, geflankeerd door Farid Azarkan (fractievoorzitter in de Tweede Kamer) Tahsin Çetinkaya (Islam Democraten) en Adeel Mahmood (NIDA). Er is een gevoel van trots aanwezig, gevoed door de samenwerking van partijen die ervoor heeft gezorgd dat de beoogde achterban nu haar plek kan vinden in één partij: DENK.

‘We zijn af van de verdeeldheid’

‘Het gaat om samenwerken: één grote fractie in plaats van drie fracties. We zijn er. Samen. Voor u’, aldus een enthousiaste Çetinkaya. Zijn partij kondigde eerder aan op te gaan in de lokale afdeling van DENK.

NIDA stopt als politieke partij en fractievoorzitter Mahmood steunde de nieuwe partij, nu staat hij op een verkiesbare vijfde plek voor de partij. ‘We zijn af van de verdeeldheid, samen kunnen we nu meer bereiken’, zo zegt hij. ‘Er is een grote opdracht om mensen naar de stembus te krijgen. En op DENK te stemmen’, vervolgt Çetinkaya.

‘Vraag buren te gaan stemmen’

Mensen motiveren om te gaan stemmen is een groot deel van de vibe van deze middag, want daar ziet de partij haar kansen: mensen die wellicht niet snel stemmen overhalen om naar de stembus te gaan. En te stemmen op DENK. ‘Vraag tien buren links en rechts om te gaan stemmen’, zo klinkt het op het podium. ‘ Of doe maar veertig.’

Potentie

De potentie lijkt er te zijn voor de partij: bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2022 werd de partij de vierde partij van de stad . ‘ 18.000 stemmen’, memoreert Kamerlid Stephan van Baarle. ‘ Als we die weer halen dan staat dat voor vijf zetels. Dan kunnen we het verschil maken en meebesturen.’ Mahmood: ‘Met besturen kun je meer voor elkaar krijgen.’

Verkiezingsprogramma

Als de campagne zich uitbetaalt moet er onder andere meer aandacht komen voor de vergeten wijken, in onder meer Laak, Transvaal en de Schilderswijk. Dit past in de partij-ambitie waarin ze stelt dat er een integrale aanpak moet komen om ook die gebieden in de stad meer leefbaar te maken. ‘Delen van de stad krijgen wat ze moeten krijgen en anderen niet’, stelde Azarkan.

DENK wil de kansenongelijkheid in het onderwijs tegen gaan, zo staat in het programma te lezen. Ze wil dat voor elkaar krijgen door onder meer financiële ondersteuning bij huiswerkbegeleiding te verzorgen waar dat nodig is en ze pleit voor een garantie vanuit de gemeente op het vinden van een stage.

Op het gebied van wonen wil de partij een hogere ambities: 40 procent in plaats van 30 procent zou de norm voor sociale woningbouw moeten worden, eenzelfde percentage ziet ze voor zich voor huur in het middensegment.

Daarnaast moet Den Haag excuses maken voor het slavernijverleden en een Islamitische begraafplaats, met eeuwige grafrust, moet er nu écht komen. ‘Indien nodig betaalt de gemeente de kosten voor onderzoek en zal de gemeente ook een zoektocht naar geschikte gronden buiten de regio faciliteren.’

In de clinch

De start van Denk in Den Haag leek goed te gaan: Islam Democraten ging een vergaande samenwerking aan met de landelijke partij en NIDA en de Partij van de Eenheid stopten als politieke partij.

Toch verliep niet alles even soepel, de beoogd lijsttrekker van DENK kwam in de clinch met het landelijk partijbestuur met als gevolg dat hij geen onderdeel meer is van de partij die hij zelf mocht aankondigen. Nu doet Abdoel Haryouli met een eigen partij, Haags Belang, mee aan de verkiezingen. De steun van de PvdE is nu aan die partij gegeven waardoor er toch weer meer keuze is voor de achterban bij de verkiezingen.

Op deze zaterdagmiddag lijkt dit geen rol meer te spelen en is men vol overtuiging: DENK is de partij die potten kan breken bij de verkiezingen en dat wil ze waarmaken door ‘keihard haar best te doen’.

‘Stem DENK’

Er is een positieve vibe bij de sprekers en kandidaatsraadsleden. De gasten in de zaal doen daar aan mee, wanneer de uitnodiging komt om op te gaan staan en gezamenlijk ‘stem DENK te roepen’ dan gebeurt dat. Met applaus.

Een geslaagde kickoff met @StephanvBaarle en @F_azarkan in Den Haag. Dank aan alle aanwezigen en op naar een monsterzegen! De tijd dat Den Haag eerlijk en rechtvaardig zal zijn tegenover de inwoners is aangebroken! #StemDENK pic.twitter.com/A2ibUZ1u2D — Nur Icar (@IcarNur) January 29, 2022