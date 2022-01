Fietsers waaien weg en bomen vallen om, storm Corrie raast over Den Haag

Door de komst van storm Corrie geldt er maandag code geel in de provincie Zuid-Holland. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 100 kilometer per uur waardoor schade kan ontstaan. Het zorgt in Den Haag voor omgewaaide bomen en scooters en weggewaaide fietsers.

Bij de collega’s van mediapartner Omroep West is te zien dat het weghalen van een omgewaaide boom niet zomaar geregeld is.

Ook het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport ‘heeft hinder’ van de harde wind, zo valt op Twitter te lezen.

Het vliegverkeer op @RTHA_Nieuws heeft hinder van de harde wind #corrie. Houd onze site in de gaten voor actuele vluchtinformatie of contact uw luchtvaartmaatschappij https://t.co/h9VSLbGQgK #windstoten #luchtvaart #rotterdam #denhaag — Rotterdam The Hague Airport (@RTHA_Nieuws) January 31, 2022



De corona-testlocatie bij Rotterdam The Hague Airport is maandag gesloten door de komst van storm Corrie. GGD Rotterdam-Rijnmond probeert alle afspraken te verzetten.

⚠️⛈️ Wegens verwachte (zeer) zware windstoten is de testlocatie Rotterdam Airport morgen gesloten. Uit veiligheid voor bezoekers en personeel. Testafspraak bij RTHA? We proberen alles te verzetten. U kunt ook via https://t.co/8LXcwfSOUk of 010-4438031 een nieuwe afspraak maken. pic.twitter.com/Dr5RprAW0O — GGD Rotterdam-Rijnmond (@GGD_RR) January 30, 2022



Op Scheveningen waait het ook flink: het dak van strandtent Fat Mermaid is er afgewaaid. De brandweer heeft een klein deel van de boulevard, rondom de strandtent afgezet, weet mediapartner Omroep West .

Er op uit gaan op de fiets is vanochtend een uitdaging zo ziet een verslaggever van mediapartner Omroep West op Scheveningen.

Verslaggever Erik Kooyman moet zich soms aan lantaarnpalen vastpakken om te blijven staan. Bij het Lindoduin bij de Westduinweg is de wind zo hard dat fietsers afstappen. #Scheveningen #corrie pic.twitter.com/3kTiwGmiys — Jorinda Teeuwen (@JorindaTeeuwen) January 31, 2022



De storm zorgt er ook voor dat geparkeerde scooter niet meer overeind kunnen blijven staan.

Tijdens een hevige storm kunt u maar beter zorgen dat uw scooter goed vast staat, anders is dit het gevolg. Deze scooter op de #BetjeWolffstraat in #DenHaag stond niet vast, met schade tot gevolg. pic.twitter.com/luEtN05WS6 — District8.net (@RedactieD8) January 31, 2022



Een boom langs de waterkant aan de Balsemienlaan is door de storm omgevallen en op een tweetal auto’s terechtgekomen.

Op webcams aan de Scheveningse kust is te zien hoe Corrie aankomt in onze regio.

Goedemorgen Medelanders, vandaag komt #Corrie op de koffie. Ze begint al op de deur te kloppen een het strand van #Scheveningen. Meer kijken via https://t.co/K8IPUJ12QV Fijne maandag allemaal 👍 pic.twitter.com/ZngvvED3WF — bekijkhet.nu 🌷 (Bram) (@bekijkhet_nu) January 31, 2022



Op de Neptunusstraat in Den Haag is maandagochtend een boom omgevallen en op een auto terechtgekomen. De brandweer is daar aan het werk om de boom te verwijderen.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers goed op te letten. ‘Met name auto’s met aanhanger en vrachtwagens zijn extra vatbaar voor de wind’ Ook wordt er geadviseerd zo min mogelijk de weg op te gaan. ‘Als je de weg niet op hoeft, blijf dan thuis. Of pas in ieder geval je rijgedrag aan’, zegt een woordvoerder.

In het noordwesten en westen van het land komen zware windstoten voor. #StormCorrie. De weg op gaan, vooral in de gebieden waar #CodeOranje geldt, met lege bestelbussen / vrachtwagens en auto’s met aanhangers is onverstanding. pic.twitter.com/sCDTiGOIQj — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) January 31, 2022



Voor de provincie Zuid-Holland geldt sinds 05.00 uur code geel vanwege de zware windstoten (tot 100 kilometer per uur). In Noord-Holland, Friesland en het waddengebied pakt de storm nog iets heftiger uit en daarom geldt daar code oranje.

Het KNMI heeft voor morgen vanwege stormachtig weer voor het hele land code geel afgegeven. Vanwege de verhoogde waterstanden zullen meerdere #stormvloedkeringen naar verwachting sluiten. Weggebruikers moeten morgen rekening houden met zware windstoten. https://t.co/w6xmqnvp9q — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) January 30, 2022



Foto’s Regio15