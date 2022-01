Stadsbestuur wil groenoppervlak in Den Haag vijf procent laten groeien

Er moet meer groen komen in de openbare ruimte, ook moet die openbare ruimte meer geschikt worden voor ontmoetingen. Dat blijkt uit de kadernota openbare ruimte die het stadsbestuur naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

In de kadernota staat dat er bij een (her)inrichting van de openbare ruimte minimaal het bestaande aandeel groen en water worden gehandhaafd. Het streven is om tot 2030 het oppervlak groen met vijf procent te laten groeien. Daarnaast mag de leefbaarheid niet ten kost gaan van een hogere parkeerdruk door het toevoegen van nieuwe woningen.

‘De openbare ruimte in de meest dichtbevolkte stad van Nederland is schaars. De ruimte die we hebben, moeten we koesteren’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). ‘De afgelopen jaren, door de groei van de stad, neemt de druk op de bestaande stad toe en wordt de openbare ruimte intensiever gebruikt. Dat vraagt om het maken van keuzes. Deze nota stelt hiervoor kaders met als uitgangspunt voldoende ruimte voor de buitenruimte: voor ontmoeting, ontspanning en verblijf.’

Een inclusieve openbare ruimte voor ontmoeting en verblijf, een openbare ruimte die uitdaagt tot bewegen en spelen, het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte en een veilige en comfortabele ruimte voor voetgangers en fietsers zijn voor het stadsbestuur doelen met prioriteit.