Arrestatieteam valt woning Stuwstraat binnen na melding van vuurwapen bij burenruzie

Op de Stuwstraat in het Laakse Molenwijk is maandagmiddag een man aangehouden na een melding van een burenruzie. Omdat bij de melding was aangegeven dat er een vuurwapen gezien was werd er door de politie groots uitgerukt. Na onderzoek bleek dat er sprake was van een airsoftwapen. Een 43-jarige man is aangehouden.

Maandagmiddag rond 16.00 uur kregen agenten melding van een burenruzie aan de Stuwstraat, daarbij zou een vuurwapen gezien zijn. Het zorgde ervoor dat veel zwaarbewapende agenten naar het incident kwamen. ‘Nadat bleek dat de melder nog in het pand aan de Stuwstraat was, werd hem zo snel mogelijk verzocht het pand te verlaten’, meldt de politie .

Het arrestatieteam heeft uiteindelijk de deur van de woning van de verdachte geforceerd om de man te kunnen aanhouden. De verdachte werd geblinddoekt meegenomen en naar het bureau gebracht. Omdat er veel politie aanwezig was in de wijk en de straat deels was afgesloten trok het incident maandag veel bekijks.

Airsoftwapen

Airsoftwapens zijn veer-, gas- of luchtdrukwapens die veel lijken op echte vuurwapens. Alleen wanneer iemand lid is van de Nederlandse Airsoft- en Belangen Vereniging en 18 jaar of ouder is mag een wapen voor de sport gehouden worden.

Foto: Regio 15