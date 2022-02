De Dijk, Edwin Evers Band en Ilse DeLange staan deze zomer in het Zuiderparktheater

De Dijk, Edwin Evers Band, Ilse DeLange, Ellen ten Damme en The Waterboys zullen deze zomer optreden in het Zuiderparktheater. De bands zijn onderdeel van de tweede editie van Zuiderpark Live, de zomerreeks met buitenevenementen in het theater.

‘We hebben een meerjarige plan, samen met het Zuiderparktheater, om dit verder uit te breiden. Om zo het Zuiderparktheater en Zuiderpark Live wat meer op de kaart te zetten en er gewoon echt een ding van te maken in Den Haag’, vertelt Elske Vos in Bob Staat Op.

De nieuwe reeks wordt op vrijdag 6 mei afgetrapt door de Edwin Evers Band. The Waterboys staat eind mei geprogrammeerd. De Dijk is in juni in het theater te vinden en in september wordt de zomerreeks afgesloten met optredens van Ilse DeLange en Ellen .en Damme. Daarnaast zullen er ook weer kindershows worden georganiseerd met onder meer Ernst en Bobbie en Juf Roos. Later worden er nog meer namen aan het programma toegevoegd.

In de zomer van 2021 werd het zomerprogramma voor het eerst georganiseerd, toen waren er optredens van onder meer Douwe Bob, Rolf Sanchez, Son Mieux en Sjaak Bral. Zuiderpark Live wordt georganiseerd door concertorganisator Greenhouse Talent en stichting Zuiderparktheater.