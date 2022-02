De Grote Kerk en Partycentrum Zichtenburg worden vaccinatielocaties HPV-prik

De Grote Kerk en Partycentrum Zichtenburg worden in februari en maart de locaties waar Haagse jongeren hun HPV-vaccinatie kunnen komen halen. Dit jaar kunnen voor het eerst ook jongens de vaccinatie halen. Alle kinderen van 10 jaar krijgen een oproep voor de vaccinatie. Het vaccin beschermt tegen zes soorten kanker.

HPV staat voor humaan papillomavirus, een besmettelijk virus wat zich kan ontwikkelen tot kanker. ‘Ieder jaar krijgen naar schatting 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV’, zo valt bij het Centrum Jeugd & Gezin Den Haag te lezen.

Omdat het vaccin het meest effectief is voor iemand besmet raakt met het virus wordt er op jonge leeftijd gevaccineerd. Daarom is de leeftijd verlaagd naar 10 jaar, voorheen was dat 13 jaar. Ook jongens en meisjes tot 18 jaar die de vaccinatie nog niet hebben gehad, kunnen in 2022 en 2023 de HPV-vaccinatie krijgen.

Het vaccineren van jongens zorgt voor directe bescherming van jongens en draagt daarnaast bij aan groepsbescherming van jongens én meisjes. Een vaccinatie in het voorjaar en een tweede in het najaar is genoeg om lange tijd bescherming te bieden. Wanneer een jongere ouder dan 15 jaar is zal er sprake zijn van een derde dosis.

‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid’

‘Veilig en gezond opgroeien kan alleen als voldoende kinderen gevaccineerd zijn’, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, VVD). ‘Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, je doet het voor elkaar. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

In Den Haag kunnen jongens en meisjes hun HPV-vaccinatie in februari halen in de Grote Kerk of in maart in Partycentrum Zichtenburg. In april krijgen jongeren van boven de 15 jaar hun tweede HPV-vaccinatie. Er moet 14 dagen zitten tussen een coronavaccinatie en een HPV-vaccinatie.