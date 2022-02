Haagse Stadspartij wil hulp voor huurders van winkel- en horecapanden

De Haagse Stadspartij vindt dat huurders van winkel- en horecapanden steun moeten krijgen van het stadsbestuur bij het verkrijgen van een huurverlaging. Ze stelt dat de huurders ‘vaak geen financiële coulance krijgen van verhuurders terwijl dit vanwege de coronacrisis wel opportuun is’.

‘Het college en ook de rechter hebben uitgesproken dat huurverlaging vanwege de coronacrisis in veel gevallen gerechtvaardigd is. In de praktijk blijkt dit tegen te vallen en is sprake van willekeur. Ook zijn veel ondernemers niet op de hoogte van hun rechten’, stelt raadslid Peter Bos.

In haar schriftelijke vragen wijst de partij erop dat in Den Haag veel winkel- en horecapanden worden verhuurd door Stadsherstel. Die organisatie is volgens het raadslid niet altijd bereid de ondernemers te helpen. Het stadsbestuur zou moeten ingrijpen omdat ze aandeelhouder van Stadsherstel is.

‘Het college kan op zijn minst Stadsherstel aanspreken op hun verhuurbeleid en verder vind ik dat het college alle huurders zou moeten wijzen op de uitspraak van de rechtbank dat er een recht op huurverlaging bestaat als gevolg van de coronacrisis. Veel ondernemers met huurpanden hebben het moeilijk en kunnen iedere steun gebruiken.’