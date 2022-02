Storm was voor strandtenteigenaren ‘een pittige’, brandweer spreekt van ‘redelijk beheersbare dag’

Storm Corrie heeft maandag flink huisgehouden in Den Haag, verschillende bomen waaiden om en auto’s raakten daarbij beschadigd. ‘Bomen vallen met stormen wel vaker om. Dat ze nu toevallig op een auto vallen, dat is heel vervelend’, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De storm zorgde ook voor hoogstaand water op Scheveningen, onder meer op de Dr. Lelykade liep het water de kade op. Bij strandtent Fat Mermaid waaide het dak er af en andere strandpaviljoens maken vandaag de schade aan hun zaak op. ‘Het was een pittige’, zegt Marco Seitz van strandtent Werelds over storm Corrie.

‘Redelijk beheersbare dag’

Jan van der Veer, woordvoerder van brandweer Haaglanden, spreekt van een ‘redelijk beheersbare dag’ voor de hulpdienst. Alle incidenten konden simpel worden opgelost, zo vertelt hij in Bob Staat Op. Er was geen sprake van dat er extra mankracht nodig was om bij te springen.

De eerste meldingen kwamen vroeg binnen bij de brandweer. ‘Rond een uur of 5 a half 6 in de ochtend. Dat zien we wel vaker bij stormen die in de nacht beginnen. Zodra mensen wakker worden is de schade zichtbaar en gaan ze bellen.’

In totaal zijn er 187 meldingen over de hele dag geweest. Al gingen die niet enkel over de storm, vertelt de woordvoerder. ‘Dat is ook de storm, maar ook een kat in de boom of een persoon in de lift. Dat soort zaken.’

De #storm Corrie heeft flink huisgehouden op het strand en in de haven. Verschillende strandpaviljoens hebben waterschade of andere schade. We maken nu de schade op. Morgen meer zicht op de schade. Sterkte voor alle harde werkers. pic.twitter.com/Wao817nBoJ — Anne Mulder (@a_mulder) January 31, 2022



Schade

‘Verschillende strandpaviljoens hebben waterschade of andere schade’, Twitterde wethouder Anne Mulder (VVD) aan het begin van de avond op de dag van de storm. ‘We maken nu de schade op. Morgen meer zicht op de schade.’ Voor strandtent Fat Mermaid is de schade duidelijk, daar waaide het dak eraf.

‘Het is heel zuur’

‘De schade is aanzienlijk’, zo vertelt Marco Seitz in Bob Staat Op over schade in zijn strandtent Werelds op de Noordboulevard. ‘Het is heel zuur.’ Bij zijn strandtent zijn glazen schermen kapotgewaaid, er is heel veel zand en waterschade en een elektriciteitskabels zijn gebroken.

‘Nadat alle windschermen zijn weggeblazen is de zee zelf met allemaal schuim het terras opgekomen.’ Daardoor ligt er nu veel schuim en rotzooi bij zijn strandtent. ‘We hopen met een dag of drie tot vier alles weer schoon te hebben.’

‘We waren aan het voorbereiden om 1 mei open te gaan. We waren best redelijk op weg en dan komt dit. Maar ook hier komen we wel overheen. Ik denk dat als we met een mannetje of tien hier goed aan de slag gaan, dan komen we wel weer een end hoor.’

‘Als luciferhoutjes’

Op de dag van de storm was hij nog aanwezig in de strandtent. ‘Op een gegeven moment wordt het zo hard, dan kun je alleen maar toekijken’, zo memoreert hij. ‘Wij hebben eigenlijk best wel een stevige zaak met grote houten windschermen met balken van 20 centimeter dik, maar dat brak allemaal af als luciferhoutjes. Het was een pittige dit.’

Foto’s: Regio 15