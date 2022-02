Woningcorporatie sommeert geliefd omaatje te vertrekken uit Molenwijk

De geliefde mevrouw Geerdorf, in de buurt beter bekend als omaatje, wordt met klem verzocht haar huis aan de Trekweg te verlaten. Woningcorporatie Vestia heeft geconstateerd dat ze een tijd niet in haar woning in Molenwijk heeft gewoond en sommeert haar nu om de huur op te zeggen. Gebeurt dat niet, dan stapt Vestia naar de rechter. De buurt komt voor haar op.

Dat mevrouw Geerdorf enige tijd niet thuis woonde komt doordat haar man (die bekend stond als opaatje) een jaar geleden overleed. Haar dochter nam haar moeder daarom een tijdje in huis. Toen ze afgelopen zomer weer terug wilde keren, bleek de woning van mevrouw Geerdorf last te hebben van schimmel en muizen. Daar is inmiddels wat aan gedaan en nu woont ze weer aan de Trekweg.

Voor Vestia is de tijdelijke afwezigheid de reden om mevrouw Geerdorf te sommeren haar huur op te zeggen. ‘U bent verplicht de woning als hoofdverblijf te gebruiken. Door uw handelen verstoort u het proces van eerlijke verdeling en komt de woning niet beschikbaar voor woningzoekenden die soms al lang op de wachtlijst staan’, schrijven ze aan ‘Omaatje’. Tegenover Den Haag FM wil Vestia niet inhoudelijk reageren vanwege de privacy van bewoners.

Pestgedrag

In de buurt slaat de zaak in als een bom. Kim Anasagasti is als betrokken buurvrouw bezig met het verzamelen van handtekeningen. ‘Ze zijn echt gek dat ze haar er uit willen. Deze mevrouw geeft niemand overlast. Het is niet normaal’, zegt ze geëmotioneerd. De handtekeningen wil ze overhandigen aan de directeur van Vestia en aan woonwethouder Martijn Balster (PvdA).

Niet alleen de buurt steunt mevrouw Geerdorf, ook de SP komt voor haar op. ‘Ik vind het bizar pestgedrag’, zegt raadslid Lesley Arp. ‘Vestia gaat niet het gesprek aan, maar komt meteen met dreigbrieven. En dat terwijl ze het vaak laten afweten als het gaat om onderhoud.’

Extra geld

De spanningen tussen de bewoners van de Trekweg en woningcorporatie Vestia zijn niet nieuw. Al jaren liggen zij overhoop over het onderhoud aan de woningen. Vanwege de financiële situatie van Vestia kunnen zij de woningen pas in 2025 gaan renoveren. Wethouder Balster wil daarom aankloppen bij de Rijksoverheid om te kijken of er extra geld beschikbaar is voor deze woningen.