Bewoners en politiek plaatsen vraagtekens bij bouwplannen Zuidwest

Bewoonster Kristin de Winter maakt zich zorgen over de bouwplannen in Dreven, Zichten en Gaarden. Het gebied in Den Haag Zuidwest staat een metamorfose te wachten waarbij 3.500 woningen zullen worden toegevoegd aan de wijk. Daarvoor worden bestaande woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Samen met andere bewoners maakt Kristin zich zorgen over de verdichting van de wijk, de rechten van de sociale huurders en zorgen dat die goed terechtkomen en de voorzieningen. ‘Alle bewoners in heel dat gebied gaan de gevolgen hiervan ondervinden.’

‘Je bouwt geen stad door in het centrum op een tekentafel tien torens van 70 meter te tekenen en te zeggen: die pleuren we neer in Zuidwest’, zegt De Winter in Haags Bakkie. Volgens de Haagse is dat geen goed plan als er niet ook oog is voor voorzieningen, openbaar vervoer en ontsluitingsplannen zijn voor de buurt. ‘Ze spreken wel over tienduizenden nieuwe bewoners.’

‘Het project is heel grootschalig en we denken dat dat veel risico’s met zich meebrengt.’ Een van de problemen is volgens buurtbewoners uit Bouwlust-Vrederust dat er niet voldoende voorzieningen zullen zijn in de buurt. ‘Ze gaan heel veel huizen bouwen, maar de voorzieningen staan niet in de plannen. De wethouder zegt dat ze er wel in staan, maar ze staan allemaal voor fase twee aangegeven. Bijvoorbeeld de school, die wil hij bouwen in 2029. Maar de basisscholen zitten allemaal vol in Zuidwest.’

Sociaal plan voor vertrek en terugkeer van bewoners

‘Het tweede probleem wat we hebben is dat er veel vragen overblijven voor sociale huurders’, zegt De Winter. Per complex zou er een sociaal plan moeten komen over hoe bewoners aan een andere woning worden geholpen en welke vergoeding ze krijgen. Ook stelt ze dat er een vergoeding moeten zijn voor een eventuele terugkeer in de wijk. ‘Het is natuurlijk iets te eenvoudig om te zeggen: je mag terugkomen hoor, maar je moet het wel zelf betalen’, aldus De Winter. ‘Sommige mensen wonen er al 30 of 40 jaar. Nog los van het emotionele moeten ook de praktische dingen heel goed geregeld worden. Dat moet keihard in de teksten komen.’ Ze pleit ervoor dat er garanties komen voor de bewoners.

‘Het derde probleem dat we hebben is dat we plannen zien voor tien torens van 70 meter. En dat vinden we toch echt wel een heel klein beetje overdreven.’ Hoewel ze begrijpt dat er woningen gebouwd moeten worden is volgens haar de grootste opgave in Zuidwest de renovatie van de sociale huurwoningen. ‘De gemeente gebruikt dat om alles plat te gooien en nieuwe woningen te bouwen. Heel veel. Met veel koopwoningen erbij en private huurwoningen. En dat klinkt heel goed, maar het probleem is dat wij er wel al wonen. Bij ons worden er duizenden mensen uit hun woningen gezet.’

Bewoners komen met dertigtal voorstellen

De plannen voor Dreven, Zichten en Gaarden komen woensdag aan bod in de gemeenteraad. ‘Heel concreet hebben wij een lijst gemaakt met een dertigtal voorstellen over de verdichting, over de rechten van de sociale huurders en ervoor zorgen dat die mensen goed terechtkomen en over de voorzieningen.’ Vooral dat laatste ziet ze graag opgenomen worden in de plannen. ‘Nu staat dat vaag in de tekst, we willen dat die voorstellen in de tekst komen zodat ze écht vaststaan.’

Wij hebben samen met de @spdenhaag en @pvvddenhaag onafhankelijk juridisch advies ingewonnen over het projectdocument #dreven #gaarden #zichten. Zie voor het document https://t.co/uur8p0dFSI — Haagse Stadspartij (@HSPDenHaag) February 1, 2022



Juridisch advies

De politieke partijen SP, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren zijn al langer kritisch over de plannen voor de bouw van 3.500 woningen en besloten om juridisch advies in te winnen. Daaruit is de vraag naar boven gekomen of de gemeente deze opdracht zonder aanbesteding aan het bouwbedrijf had mogen gunnen. Ze vrezen dat er bij deze opdracht sprake kan zijn van ongeoorloofde staatssteun. ‘De gemeente sluit in achterkamertjes een dealtje met Heijmans en als later blijkt dat dit helemaal niet juridisch kan zit de belastingbetaler met de gebakken peren. Dit risico moeten we als gemeente niet willen lopen’, zegt Robert Barker , fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

De gemeente zou volgens het advies niet voldoende hebben gemotiveerd waarom het bedrijf de opdracht heeft gekregen. Ook zou onduidelijk zijn waarom er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De partijen stellen dat de Europese Commissie hier een oordeel over moet vellen, wat kan zorgen voor vertraging in het project. ‘De gemeente wil met stoom en kokend water dit plan er doorheen drukken en walst over bewoners heen. Bezwaren van bewoners tegen dit megalomane plan worden in de wind geslagen, maar de belastingbetaler wordt mogelijk wel met grote risico’s opgezadeld’, stelt SP-fractievoorzitter Lesley Arp.

‘Dure woningen worden gesubsidieerd’

Tevens zou uit de stukken blijken dat het bedrijf de grond van de gemeente mag kopen tegen veel lagere prijzen dan wat in het gemeentelijk beleid is vastgesteld. Grond voor dure woningen en parkeerplaatsen zouden met een negatieve grondwaarde zijn verkocht. ‘Het valt niet uit te leggen dat dure woningen worden gesubsidieerd, terwijl voor de sociale woningen de volle prijs moet worden betaald’, vindt HSP-fractievertegenwoordiger Tim de Boer.

De partijen zullen in het debat van woensdag de wethouder confronteren met het juridisch advies en de risico’s die het project volgens hen in zich heeft. Daarnaast onderschrijven ze de zorgen van bewoners over het verdwijnen van groen, het slopen van het beschermde stadsgezicht, de verhuisvergoeding en de vervangende woonruimte voor de huidige bewoners.

‘Sommige woonomstandigheden passen niet bij deze tijd’

De vernieuwing van woningen zoals in Dreven, Gaarden en Zichten is hard nodig, zo wist woonwethouder Martijn Balster (PvdA) maandag te vertellen in Haags Bakkie. ‘Dan zie je soms woonomstandigheden, dat past niet meer bij deze tijd. En als je die wil opknappen, dan komen er dure woningen terug, en woningen die vervolgens niet aan de kwaliteitseisen voldoen. En ja, dan moet je echt ingrijpen. Dat zijn grote operaties. En het is nooit leuk voor mensen om te moeten verhuizen, dat vraagt ook individuele gesprekken. En dat moet je zorgvuldig doen.’

De belangen van bewoners staan voorop, zo stelt Balster. ‘We maken dus ook woningbouwprogramma’s die betaalbaar zijn. We geven een terugkeergarantie af: we zorgen dat mensen allemaal betaalbaar terug kunnen komen.’ En als je dan bedenkt dat de energierekening omlaag gaat, dat de huur straks betaalbaar is en je straks in een fijne wijk woont waar je kinderen veilig kunnen opgroeien of waar je veilig oud kunt worden. Dan is dat het waard.’

