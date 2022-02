Camerabewaking bij afvalcontainer Laak betrapt op eerste dag al afvaldumper

In de strijd tegen illegale bijplaatsingen van afval bij ondergrondse afvalcontainers (orac’s) plaatste de gemeente in december de eerste camera bij de afvalbakken in Transvaal. De camera’s moeten een afschrikkend effect hebben, maar zijn ook bedoeld om daders te kunnen beboeten. Nadat de camera op het Pasteurplein in Laak dinsdag in gebruik was genomen werd dezelfde dag nog een afvaldumper betrapt.

Nieuw hoofdstuk in de aanpak van afvaloverlast in Laak; camera’s tegen afvaldumping op de ergste plekken. Samen met bewoners gelanceerd en gesproken over de achterliggende problemen die de leefbaarheid van de wijk aantasten. We werken aan een leefbaar Laak! pic.twitter.com/QS53ZMgewR — Hilbert Bredemeijer (@bredemeijer) February 1, 2022



‘Nieuw hoofdstuk in de aanpak van afvaloverlast in Laak; camera’s tegen afvaldumping op de ergste plekken’, Twitterde wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) enthousiast nadat de camera officieel in gebruik werd genomen. Dezelfde dag had de camera al beet: ‘Al op de eerste dag werd een personenauto vastgelegd die afval naast de container dumpte’.

Op 1 februari vierden een aantal bewoners, de wethouder en de stadsdeeldirecteur dat de eerste afvalcamera is geplaatst in Laak. Al op de eerste dag werd een personenauto vastgelegd die afval naast de container dumpte. ℹ️https://t.co/1BvGo73APy pic.twitter.com/T0UCDlz1tn — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) February 2, 2022



Voor de proef met camerabewaking bij afvalcontainers zet de gemeente vijf camera’s in die zullen rouleren op 20 bekende hotspots waar afval wordt gedumpt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee echte en drie dummy-camera’s. De proef duurt een halfjaar, wanneer de methode, na evaluatie, effectief blijkt te zijn geweest kan worden besloten om de proef te verlengen.

Hotspots

In Laak kunnen de camera’s komen te staan op de volgende locaties: Pasteurplein, Wenckebachstraat, Ingenhouszstraat, Pasteurstraat, Eliasstraat, Eliasplein, Minckelerstraat, Jan van der Heijdenstraat en Lorentzplein.

Voor Transvaal zijn de volgende plekken aangewezen: Cilliersstraat, Kaapstraat, Kaapseplein, Saenredamstraat, Springfonteinstraat, Marktweg, Groenteweg, Honthorststraat, Steijnlaan en Herman Costerstraat.

LEES OOK: Afvalcontainers Transvaal en Laak krijgen camerabewaking: ‘We willen het afvalprobleem aanpakken’