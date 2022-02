‘Dit is géén normaal gedrag’: Twee op de drie jonge vrouwen ervaren straatintimidatie

Naroepen, fluiten en achtervolgen: twee derde deel van de jonge vrouwen ervaart straatintimidatie, blijkt uit landelijk onderzoek van het CBS. Roos Padmos loopt in Den Haag voorop in de strijd tegen intimidatie en schrikt ‘absoluut niet meer’ van deze cijfers.

De cijfers lijken iets hoger uit te vallen dan die uit eerdere, meer kleinschalige onderzoeken, ‘maar dit is geen nieuws’, zegt Padmos bij Bob Staat Op. ‘Het zal misschien net liggen aan welke groep je het vraagt. Maar dat het erg veel gebeurt, was al eerder duidelijk.’

Bescherming

‘Groepen jongens fluiten meiden na of zitten aan ze, maar vrouwen worden ook uitgescholden wanneer ze niet direct reageren.’ Straatintimidatie komt in veel vormen voor en is soms lastig met de wet te bestrijden, geeft Padmos aan. ‘Het zogenoemde ‘catcalling’ [iemand ongewenst naroepen op straat, red.] is nog steeds niet strafbaar.’

Dat één op de vijf vrouwen bij intimidatie grijpt naar een verdedigingsmiddel als een sleutel of pepperspray, kan ze dan ook wel begrijpen. ‘Ze worden niet beschermd door de wet, dus ik snap dat ze zichzelf beschermen. Het is vreselijk dat mensen het gevoel hebben dat dit nodig is, maar zolang er geen echte aanpak is met regels en plannen, zal dit zo blijven.’

Opvoeding

Die plannen zijn in aanloop naar de verkiezingen volop in de maak. Wel wil Padmos die in de praktijk uitgevoerd zien voordat ze haar volle vertrouwen erin uitspreekt. ‘Ik wil er niet vooraf al negatief in staan, maar al doende leert men dat plannen daadwerkelijk uit het papier moeten komen om er iets van te vinden. Maar ik heb goede hoop, want ik geloof wel dat je met goede plannen en een zwik geld goed beleid op kan zetten.’

Het voorkomen en het melden van intimidatie moet volgens Padmos onderdeel zijn van dat beleid. ‘Maar er moet vooral opgevoed worden. Van jongs af aan moeten we mensen leren dat dit geen normaal gedrag is waarmee je een goede band met mensen krijgt. Ik ken geen vrouw die naar is nageroepen en daarna dacht: dit wordt mijn toekomstige partner.’