Gideon van Meijeren lijsttrekker Forum voor Democratie in Den Haag

Gideon van Meijeren wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FVD). Het Kamerlid voert de lijst van de partij aan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart.

Van Meijeren is sinds maart 2021 Kamerlid voor FVD, daarnaast is hij (sinds 2019) lid van de Statenfractie in Zuid-Holland.

Uit het proces-verbaal van het centraal stembureau valt op te maken dat FVD 16 kandidaten op de lijst heeft staan. De partij maakte in december bekend dat ze ook in Den Haag mee gaat doen aan de verkiezingen.

Komende vrijdag beslist het centraal stembureau definitief over de kandidatenlijsten, dan wordt ook de lijstnummering voor de partijen vastgesteld.

