Hart voor Den Haag vindt opknapbeurt Kraayenstein ‘om te janken’

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos heeft geen goed woord over voor de opknapbeurt in Kraayenstein. Bewoners zagen met blijdschap dat de straten opnieuw werden gelegd, maar op sommige plekken is de straat nu zes centimeter hoger dan de tuinen van bewoners. De Mos wil dat de gemeente de fouten gaan herstellen.

‘In het donker kan ik zo struikelen’, wist een bewoner tegen Den Haag FM te vertellen. De straten liggen op sommige plekken ruim een baksteen hoger dan de tuinen van bewoners. Het is niet afgewerkt waardoor er een soort drempel ontstaat bij het uitgaan van de voortuinen.

De Mos vindt het afgeleverde werk ‘om te janken’ en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur in de hoop dat de fouten worden hersteld. Samen met bewoners is een waslijst van meer dan 100 vragen gemaakt, die gaan onder meer over de herinrichting van het snippergroen, parkeerproblemen en aan bewoners door de gemeente gegeven gronden die nu weer terug worden gevorderd. ‘Er is veel onvrede over de handelswijze van de gemeente’, zo zegt De Mos.