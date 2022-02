Opgeknapte straten in Kraayenstein zo’n zes centimeter te hoog

Het lijkt er op dat de stratenmakers in Kraayenstein iets te enthousiast zijn geweest. Op sommige plekken is de straat zo’n zes centimeter hoger dan de tuinen. ‘In het donker kan ik zo struikelen’, zegt een bewoner.

In eerste instantie waren de bewoners van Kraayenstein blij dat de straten opnieuw gelegd werden. Op veel plekken was de ondergrond verzakt en sommige parkeervakken konden zelfs niet meer gebruikt worden. Toen de stratenmakers klaar waren, sloeg de stemming onder de bewoners om.

De straten liggen op sommige plekken ruim een baksteen hoger dan de tuinen van bewoners. Het is niet afgewerkt waardoor er een soort drempel ontstaat bij het uitgaan van de voortuinen. ‘Dit is echt veel te hoog’, zegt Willem Tom die aan het Karperdaal woont. Een andere bewoner maakt zich zorgen over zijn veiligheid. ‘Het is best gevaarlijk.’

Oppassen

De gemeente laat weten dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het ophogen van hun tuinen. De straten zouden aangelegd zijn op het oorspronkelijke niveau. Wel zegt de gemeente samen met bewoners te gaan kijken naar een oplossing.

Voor de bewoners is die oplossing in ieder geval niet het helemaal ophogen van hun tuin. Als dat gebeurt zou het luchtrooster van hun garage namelijk geen lucht meer kunnen doorlaten. ‘Daar moet je denk ik mee oppassen’, zegt bewoner Wouter Munier.

Vierhonderd euro

Voor Theo Hofman, voorzitter van bewonersinitiatief Kraayenstein, is het helder. ‘De bewoners kunnen hier niks aan doen, terwijl het ophogen van hun tuin zo’n vierhonderd euro kost. De gemeente moet dit oplossen.’