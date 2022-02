Roopram gaat na vertrek bij Groep de Mos door in politiek: ‘Steun uit de stad is hartverwarmend’

Na haar gedwongen vertrek bij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is er bij Janice Roopram de ambitie om door te gaan in de Haagse politiek. ‘De steun vanuit de stad is hartverwarmend’, zegt Roopram over de reacties die ze kreeg na haar vertrek uit de partij. Ze heeft besloten om met een eigen lijst mee te doen aan de verkiezingen.

Hoe ze door wil gaan wil het raadslid, wat nu als eenmansfractie (Groep Roopram) in de raad aan het werk is, vrijdag bekend maken. Dat is ook de dag waarop er een openbare zitting van het centraal stembureau waarop bekend wordt welke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen.

‘Ik ben gewoon onverwacht aan de kant gezet’, zegt Roopram tegen Den Haag FM over haar vertrek bij de partij waar ze vier jaar voor in de raad zit. Onlangs bleek ze geen plek te krijgen op de nieuwe kandidatenlijst .

‘Warme reacties’

Daarop vertrok ze uit de fractie . ‘Dan ben je die klap aan het verwerken en krijg je warme reacties van mensen uit de stad en van collega’s in de raad die zeggen “kijk hoe je kan doorgaan”. Dat zijn er zoveel geweest, kijk maar op mijn sociale media. Dat heeft me er toe doen bewegen om te kijken hoe ik verder zal gaan.’

Duidelijk is dat Roopram door gaat met een eigen lijst, het raadslid zegt daar vrijdag pas meer over te willen vertellen. Uit het proces-verbaal van het centraal stembureau valt op te maken dat Roopram met een eigen, blanco, lijst mee wil doen aan de verkiezingen. Op haar lijst staan tien kandidaten.