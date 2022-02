Zet je VR-bril op en bekijk de plannen van het CDA per wijk

In haar strijd om kiezers duidelijk te maken hoe ze de toekomst van de stad voor zich ziet zet het CDA voor haar campagne virtual reality in. Op een speciale website is te zien welke plannen de partij heeft voor de verschillende wijken in de stad.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn komt elke politieke partij naar buiten met haar plannen voor de stad. Dat zijn doorgaans dikke programma’s om door te spitten. ‘Wie gaat dat doorkijken?’, zegt Daniël de Groot in Haags Bakkie. Het CDA heeft naast haar traditionele programma nu ook een digitale manier om te kunnen zien wat haar plannen zijn voor de stad.

Op een speciale website kun je een stadsdeel aanklikken en door rond te kijken op een iconische plek uit dat deel van de stad zie je de kandidaten uit dat stadsdeel en de plannen die de partij heeft voor de wijk. Zo wil men in de Schilderswijk bijvoorbeeld meer doen aan de afvaloverlast en overbewoning, overlast en verloedering van de wijk tegen gaan. In Laak pleit ze voor meer groenvoorzieningen op de Binckhorst en wil ze dat het nieuwe gebied een verbinding krijgt met Molenwijk.

‘Elke wijk een eigen aanpak’

‘Het CDA heeft voor elke wijk een eigen aanpak, met concrete plannen’, zo zegt de partij over de lancering van de speciale website. Voor ieder stadsdeel is te zien wat ze voor ogen heeft met de buurt. Daarnaast is te zien welke kandidaten zich voor de betreffende wijk inzetten en welke speerpunten zij hebben.

Wij brengen de concrete wijkplannen en kandidaten zo dicht mogelijk bij onze inwoners zelf, in hun eigen leefomgeving’, zegt De Groot. ‘Zo maken we heel concreet wat we de komende jaren willen gaan doen en wie dat voor hen gaat doen. Dit is de start van een platform waarin we juist ook na de verkiezingen laten zien wat voor uw wijk en directe leefomgeving doen.’