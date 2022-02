Man neergestoken bij ruzie in woning in Ypenburg

Club Westwood wil open tijdens De Nacht Staat Op: ‘Het geld is op en de mensen zijn op’

Club Westwood gaat meedoen aan De Nacht Staat Op. In verschillende steden gaan zaterdag 12 februari de clubs open uit protest tegen de huidige coronamaatregelen. Op een paar weken na zijn de clubs in totaal al twee jaar dicht. ‘De maat is helemaal vol’, zegt eigenaar Vincent Marshall in Bob Staat Op.

‘Het land moet weer open en we willen met alles meedoen, 1G, 3G, wat maar nodig is. Maar er moet gewoon wat gebeuren.’ Sinds het begin van de coronacrisis zijn de clubs op slot. Het is niet meer vol te houden, zegt Vincent. ‘Het geld is op, de mensen zijn op.’

Wat hij mist is perspectief. Hij had graag tijdens de vorige persconferentie gehoord wanneer de clubs eindelijk weer open mogen. ‘Als ze zeggen, jullie gaan over drie maanden open. Dan wil ik een routeplan daar naartoe. Dan kan ik me daar op richten en kan ik mijn restaurant weer optuigen in de zaak. Maar dat heeft geen zin als ik nu niet weet of ik over twee weken, een maand of over een paar jaar pas open ga. Er is gewoon niks bekend.’

IKEA en carnaval

Dat andere dingen wel mogen zit hem dwars. ‘Dan gooien we de IKEA’s maar een keer dicht’, grapt hij. ‘We proppen elke dag vliegtuigen vol met mensen die naar de zon of op wintersport gaan. Ook goed, maar dan moet je niet ons nog steeds dichthouden, omdat we niet belangrijk zijn.’

Vincent vergelijkt het met carnaval. Nu dat voor de deur staat overleggen burgemeester over het laten doorgaan van het feest. ‘Ik gun iedereen z’n feest, maar het nachtleven dan? Dat wordt nergens genoemd. Dat kan gewoon niet.’

Te weinig personeel

Daarom wil hij 12 februari meedoen aan De Nacht Staat Op. Maar daarvoor moet hij nog wel wat logistieke dingen regelen. ‘Ik heb te weinig personeel, die zijn allemaal naar de GGD of bij andere horeca gaan werken. Bewaking moet ik regelen. En er zit een coronatestlocatie in mijn pand, dus ik moet even overleggen of die wat ruimte willen maken. Die hebben het nu ook heel druk.’ De intentie op open te gaan is, zegt Vincent, maar hij kan het nog niet 100 procent toezeggen.

Nachtburgemeester Pat Smith laat weten dat de sfeer in Den Haag nog wat afwachtend is. ‘Alle nachtclubs steunen het maar weten nog niet of ze fysiek tot actie over gaan’, zegt hij. Dat hangt volgens hem ook van de handhaving af en van burgemeester Jan van Zanen.

De nacht is verdwenen uit het leven

De actie is ook vooral een pressiemiddel, zegt hij. ‘De nacht is verdwenen uit het leven. Niemand denkt er meer aan.’ Terwijl alles prima open kan vindt Pat. ‘We hebben nu zoveel besmettingen en mensen met een herstelbewijs, vooral in de leeftijdscategorie die de nacht weer in wil. We moeten kijken naar Denemarken en Engeland en naar een situatie toegaan waarin we de maatregelen gedag zeggen.’

LEES OOK: Club Westwood opent deuren als restaurant: ‘Hoop een verse start te kunnen maken’

Foto ter illustratie: Unsplash