Vogelgriep rukt op in de stad: ‘Kan uiteindelijk dodelijk zijn voor je huisdier’

De vogelgriep grijpt in Den Haag om zich heen, waarschuwt de Dierenambulance. Zij roept mensen dan ook op om alert te blijven, vooral als ze met hun huisdier buiten wandelen.

Steeds vaker rukt de Dierenambulance uit om gesneuvelde slachtoffers van de vogelgriep van straat te halen. ‘Voor je huisdier is het alleen overdraagbaar op het moment dat die eet van zo’n kadaver dat besmet is met het virus. Dat komt niet vaak voor, maar we adviseren mensen wel hun dier goed in de gaten te houden’, vertelt medewerker Anouk Korporaal.

Symptomen

De vogelgriep kan dan ook vervelende gevolgen hebben voor allerlei soorten huisdieren. ‘Symptomen uiten zich in koorts, misselijkheid en lusteloosheid. Tegen die tijd hopen we natuurlijk dat mensen naar de dierenarts gaan, maar als je daar te lang mee wacht, kan het dodelijk zijn.’

Besmette vogels zijn te herkennen aan onder andere apathisch gedrag, coördinatieproblemen, een bibberende kop en een blauwe waas over de ogen. ‘Raak deze dieren niet aan’, zegt Anouk. ‘Ook dode vogels moet je niet oppakken. Als we deze vogels ophalen werken we ook met mondkapjes, handschoenen en een wit pak: de hele mikmak om te zorgen dat we hygiënisch te werk gaan.’

Alleen incidenteel raken mensen besmet met de vogelgriep, geeft Anouk aan. ‘Dat hebben we met medewerkers gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar technisch gezien kan het, dus daarom gaan we ook voorzichtig te werk.’

De Dierenambulance roept mensen op te bellen bij het treffen van een dode vogel, zodat deze kan worden weggehaald. Kijk hier voor meer informatie over de vogelgriep.