Man neergestoken bij ruzie in woning in Ypenburg

Gerrie de Kraai verplaatst voor start werkzaamheden nieuwe haven bij Den Haag Centraal

Gerrie de Kraai, het kunstwerk langs de Prinsessegracht is deze week verplaatst vanwege de werkzaamheden voor de nieuwe haven. Vanaf deze maand wordt de haven aangelegd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zo’n zes maanden duren.

De haven is bedoeld voor kleine boten als een sloep, kano of roetboot. Het transformatiehuisje moet een informatiepunt voor bezoekers worden. De gemeente wilde al langere tijd een haven bij het Centraal Station . ‘Daarmee moet duidelijk worden dat varen bij de stad Den Haag hoort. De historische plek moet weer het karakter krijgen van de vroegere Boschsloot’ aldus de gemeente.

Inmiddels is ook het definitieve ontwerp van de haven bekend. Inwoners konden acht weken het voorlopige ontwerp bekijken. In die periode zijn er geen bezwaren binnengekomen. Dat betekent dat het idee nu is uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Rijstrook en fietspad blijven open

Deze maand wordt begonnen met de start van de aanleg van de haven. In het najaar moet het informatiepunt worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat het project in het voorjaar van 2023 klaar is.

Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voor voetgangers op de Bezuidenhoutseweg. Het fietspad en de rijstrook richting het centrum blijven open en bereikbaar.