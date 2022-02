Man neergestoken bij ruzie in woning in Ypenburg

Een 34-jarige Hagenaar is woensdagavond neergestoken bij een ruzie in de relationele sfeer. Een 59-jarige man uit Den Haag is opgepakt.

Agenten kregen rond 23.00 uur een melding over een hoog oplopende ruzie in een huis aan de Van der Woudendijk in Ypenburg. Binnen waren naast het slachtoffer en zijn ex-vriendin nog twee mensen aanwezig. Omdat het eerst onduidelijk was wat er was gebeurd, werden er naast de 59-jarige verdachte ook twee anderen meegenomen naar het bureau. Zij bleken getuigen en hebben een verklaring afgelegd.

Eerder op de avond waren agenten ook al in het huis omdat er een ruzie was tussen de exen. Waar de ruzie over ging is niet bekend. De verdachte zit nog vast.

Foto: Regio15