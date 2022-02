Van Aartsen: ‘Politiek beseft niet hoe belangrijk cultuur is’

‘De politiek is niet doordrongen van het besef hoe belangrijk cultuur is.’ Dat zegt de Haagse oud-burgemeester en toezichthouder van Het Nationale Theater. Hij vindt dat in de coronacrisis duidelijk is geworden dat er een kritische grens is bereikt voor de kunstsector.

Van Aartsen zegt dat donderdag in een interview in NRC. ‘We hebben nu bijvoorbeeld enorme problemen omdat mensen uit de sector vertrekken. Er moet nagedacht worden over fair pay voor de zzp-groepering in deze sector, hoe je ze kunt vasthouden’, legt hij uit. Van Aartsen stuurde samen met andere toezichthouders bij grote culturele instellingen al een openbare brief aan leden van het kabinet.

Volgens de oud-burgemeester heeft Nederland ‘een wonderlijke relatie tot cultuur’. Van Aartsen: ‘Duitsland en Frankrijk zijn cultuurnaties. Hun educatiesysteem is helemaal doordesemd van cultuur. En de staat speelt een belangrijke rol. Wij hebben alles altijd een beetje opgebouwd vanuit de maatschappij, het oude idee. Dat is heel mooi, maar daarmee is er iets te veel afstand tussen de rijksoverheid en de brede cultuursector. De politiek is niet doordrongen van het besef hoe belangrijk cultuur is.’

‘Staatssecretaris moet werk maken van haar positie in regering’

De toezichthouders zouden het belang van cultuur weer prominenter op de politieke agenda kunnen krijgen, denkt Van Aartsen. ‘Een van de dingen die we hebben gezegd in onze contacten met het kabinet: het samenvallen in de beleidsvisie van horeca en podiumkunsten, dat was een fout. Ook de huidige minister van Volksgezondheid vaart op dat gegeven, en dat is heel erg jammer. Thorbecke had het altijd over cultuur als de scheppende kracht van de natie. Ik hoop dat dit kabinet dat idee van de scheppende kracht van de natie als totaliteit kan dragen. Cultuur is niet alleen iets van OCW. Ik zou het belangrijk vinden dat de staatssecretaris echt werk maakt van haar positie in de regering.’

Een uitnodiging voor een gesprek met de staatssecretaris van Cultuur is volgens Van Aartsen al onderweg.