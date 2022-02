Wie is z’n gereedschap kwijt? Politie zoekt eigenaren van gestolen spullen

Een 38-jarige Rotterdammer is op 27 januari opgepakt voor diefstal van gereedschap. De politie is nu op zoek naar de eigenaren van het gereedschap. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om diverse soorten gereedschap gaat. Wat er allemaal precies is gevonden is niet bekendgemaakt.

De man werd aangehouden aan de Kolenwagenslag op Scheveningen. Agenten vonden een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen gereedschap. Bij een deel van de spullen is daarna een aangifte van diefstal gevonden, maar van het andere gereedschap weet de politie nog niet van wie het is.

Daarom roept de politie mensen op zich te melden als hun gereedschap is gestolen. ‘Vermeld hierbij duidelijk de uiterlijke kenmerken van het gereedschap zoals initialen en markeringen’, schrijft de politie.

