Wijkagenten vaak ingezet bij demonstraties: ‘Ik wil meer tijd voor m’n wijk’

Wijkagenten in Den Haag worden te vaak uit hun wijk gehaald om bij te springen bij demonstraties. ‘Zo vullen wij als wijkagenten de gaten’, zegt Evert-Jan Rusticus in het programma Goedemorgen Nederland van WNL. De Haagse VVD heeft raadsvragen gesteld.

‘Ik ben absoluut minder zichtbaar in de wijk. Als ik op Malieveld bij een demonstratie sta, ben ik niet in Scheveningen. Ik zou heel graag het anders willen zien en meer tijd willen hebben voor m’n wijk’, zegt Rusticus bij WNL .

De VVD vindt ook dat het anders moet. ‘Wijkagenten zijn heel belangrijk voor de wijk, voor de veiligheid en de leefbaarheid’, zegt fractievoorzitter Frans de Graaf bij Bob Staat Op. Volgens De Graaf zijn de agenten nodig in de wijken. ‘Het is iemand die voortdurend op straat is, die contact heeft met wijkorganisaties, jongerenwerkers en jongeren. Ze houden alles in de gaten en kunnen heel vroeg signaleren als er iets mis dreigt te gaan en daar op handelen.’

Meer dan 300 agenten tekort

De politie in Den Haag komt dit jaar 383 agenten tekort. De stad heeft tot 2025 het grootste tekort aan agenten van alle eenheden in Nederland, meldde mediapartner Omroep West eerder deze maand.

‘Dat is al een aantal jaren aan de gang. En dat tekort wordt steeds groter’, zegt De Graaf. Dat komt ook omdat er meer demonstraties zijn en meer persoonsbeveiliging, zoals in de vorm van politie-units bij huizen van politici zoals minister Sigrid Kaag, legt De Graaf uit. ‘Het is heel wrang dat onze wijkagenten uit de wijken worden gehaald om dat werk te doen.’

Het heeft niks met de stad Den Haag te maken

De Graaf vindt dan ook dat andere politiecorpsen moeten bijspringen bij demonstraties in Den Haag. ‘Die gaan over landelijke thema’s zoals het stikstofbeleid of het coronabeleid. Het heeft niks met de stad Den Haag te maken. Het is een nationale kwestie, daar moet ook een nationale oplossing voor komen.’

De fractievoorzitter van de VVD heeft aan burgemeester Jan van Zanen gevraagd om hier met de minister van Justitie en Veiligheid over te praten.

Politiesurveillant moet terugkomen

Daarnaast zou De Graaf graag zien dat de politiesurveillant terugkeert. ‘Dat is een politieagent maar zonder dienstwapen. Die kan je makkelijker en sneller opleiden’, aldus De Graaf. Volgens hem kan die politiewerk doen waar geen geweld bij komt kijken. ‘Zoals het begeleiden van een risicoloze demonstratie, bijvoorbeeld een klimaatmars. Of surveilleren bij koopavonden. Zij kunnen het werk van de politie verlichten.’

Foto: Regio15

LEES OOK: